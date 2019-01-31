Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Звездная надбавка

Минпромторг нашел способ стимулирования судоверфи «Звезда»

Он предлагает субсидировать до 30% стоимости от заказа на суда для «Арктик СПГ – 2»
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При строительстве газовозов ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ – 2» правительство может компенсировать судоверфи «Звезда» до 30% недополученных доходов, если сумма фактических затрат будет выше контрактных обязательств покупателя. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru.

Цель решения – стимулировать компанию «к выпуску собственной продукции, конкурентоспособной на рынке мирового судостроения». При этом Минпромторг предлагает Минфину зарезервировать сумму возможной компенсации в федеральном бюджете на время действия всего контракта по строительству газовозов.

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