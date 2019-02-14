Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: 155 млрд рублей на мусор
ВЭБ и Газпромбанк организуют финансирование мусорных ТЭС в Подмосковье
Проект структуры «Ростеха» оценивается в 155 млрд рублей
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Расходы по оплате строительства мощностей по ДПМ будут поделены между промышленными потребителями и покупателями мощности в регионе
Андрей Гордеев / Ведомости
Об этом стороны подписали соглашение 14 февраля в Сочи. «РТ-инвест» (входит в «Ростех») построит мусорные электростанции в Московской области общей мощностью 280 МВт. Выработка электроэнергии составит до 2,2 млрд кВт ч в год. Они смогут перерабатывать 2,8 млн т мусора в год, это около четверти всех производимых в регионе отходов, сообщили представители ВЭБа и «РТ-инвеста».
Стоимость четырех ТЭС в Московской области оценивается в 155 млрд руб. 20% от всей стоимости проекта выделит «РТ-инвест», ВЭБ планирует направить около 40 млрд руб. на срок не менее 15 лет, остальные средства предоставят Газпромбанк и другие привлеченные кредитные организации, пояснил представитель ВЭБа. Представитель Газпромбанка не ответил на запрос.
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