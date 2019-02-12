Нового госоператора отходов может возглавить бывший чиновник из Московской области

В 2016 г. в России образовались рекордные 5,4 млрд т отходов Ярослав Чингаев для ведомостей

О том, что недавно созданную гос­компанию «Российский экологический оператор», которая займется проблемами коммунальных отходов, может возглавить бывший зампредседателя правительства Московской области Денис Буцаев, «Ведомостям» рассказали два человека, близких к Минприроды, собеседник в одном из региональных операторов, федеральный чиновник и два региональных чиновника. Он основной кандидат, говорят собеседники «Ведомостей». «Документы о его назначении находятся на подписании у премьер-министра Дмитрия Медведева», – отмечают собеседники «Ведомостей», близкие к Минприроды. Официально о назначении Буцаева могут объявить уже в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Решение не принято, на позицию рассматривается несколько кандидатов, говорит представитель правительства. В середине января одним из них источники РБК называли гендиректора «Квадры» Семена Сазонова. Всего рассматривалось около 10 кандидатур, знает человек, близкий к Минприроды. Представитель министерства, как и сам Буцаев, не ответили на запросы «Ведомостей».

Мусорные проблемы

В 2016 г. в России образовались рекордные 5,4 млрд т отходов, 90% из которых – промышленные. К 2030 г. правительство должно перерабатывать 86% промышленных и 80% твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого нужно 5 трлн руб., из которых половину должны профинансировать частные инвесторы, еще 25% – производители, в том числе выплачивая экологический сбор, еще 10% правительство планирует собрать за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафов за экологические нарушения.

Новая госкомпания «Российский экологический оператор» была создана по распоряжению президента Владимира Путина в январе. Она должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета ТКО. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб.

Ее роль – создать общероссийскую территориальную схему обращения с отходами, выяснить, сколько отходов производится на каждой территории страны, сколько нужно комплексов по мусорохранению, переработке, объясняет региональный чиновник. Компания создаст централизованную базу данных, систему контроля и учета отходов, разработает механизмы привлечения инвестиций в отрасль, говорит гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Точные функции должны быть сформулированы в уставе, который пока разрабатывается.

С 2019 г. в каждом регионе должен появиться единый оператор, который будет заниматься вывозом и переработкой твердых бытовых отходов. Госкомпания же должна начать выполнять функции тех операторов, кто не справится, пока они не будут заменены, рассказывает Макрушин. А также договариваться с региональными властями о межрегиональном перемещении отходов, организовывать переработку отходов по расширенной ответственности производителей, привлекать инвестиции.

Инвестор Подмосковья

У Буцаева уже есть опыт работы с мусором – он курировал проект строительства подмосковных мусоросжигательных заводов. Но главное – его опыт в привлечении инвестиций, говорит чиновник правительства Московской области. Привлекать их ему удавалось, вспоминает он, с приходом Буцаева инвестиции в регионе выросли до 11,4%. Были созданы три особые экономические зоны, в работе находится около 2000 инвестпроектов, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Есть у Буцаева и опыт в структурировании сделок, он первым задумался о концессиях в Московской области, говорит собеседник «Ведомостей» в правительстве Московской области. Буцаев долгое время руководил инвестиционным блоком в Московской области и он понимает особенности инвестиций в инфраструктуру, бюджетный процесс, у него опыт государственной службы, что важно на данной должности: многие объекты по обращению с ТКО нужно построить именно в Московской области и знание специфики региона будет полезно, сказала советник инфраструктурной практики LECAP Светлана Дубинчина.