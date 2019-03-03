Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Стильные трудности

У бывшего главного конкурента косметических магазинов «Магнита» проблемы

Кредиторы и поставщики сети «Санги стиль» пытаются вернуть свыше 4 млрд рублей и добиться ее банкротства

С начала 2018 г. к головным компаниям сети магазинов косметики и бытовой химии «Санги стиль» – «Фирма «Санги стиль» и «Русский стиль – 97» кредиторы и поставщики подали свыше 250 исков. Их общая сумма – более 4 млрд руб., из них Сбербанку ритейлер должен около 1,5 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных картотеки арбитражных судов. Первая фирма управляла розницей, вторая была дистрибутором бытовой химии, предметов гигиены и косметики.

Некоторые из поставщиков и кредиторов, включая Сбербанк, пошли дальше – 1 февраля и 30 января 2019 г. они подали иски о банкротстве соответственно «Фирмы «Санги стиль» и «Русский стиль – 97».

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