США могут опередить Россию и стать вторым экспортером нефти в мире

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В ближайшие пять лет добыча нефти в США может вырасти на 40%, прогнозирует МЭА Andrew Burton / Getty images

На мировом нефтяном рынке произойдут «колоссальные изменения», говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) до 2024 г.: США могут стать вторым по величине экспортером нефти в мире, опередив Россию и лишь немного уступая лидеру – Саудовской Аравии. Российские же нефтяники уже через два года могут выйти на пик добычи, после чего начнется падение производства нефти.

Вторая сланцевая революция

Добыча нефти в США продолжит расти в среднесрочной перспективе, прогнозирует МЭА. «После беспрецедентного 2018 года, когда общий объем производства жидких углеводородов в США вырос на рекордные 2,2 млн барр./сутки, к 2024 г. мы прогнозируем, что на США будет приходиться 70% прироста мировых производственных мощностей, что добавит в общей сложности 4 млн барр./сутки», – говорится в обзоре.

А уже через четыре года страна может стать нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов: экспорт превысит импорт на 0,8 млн барр./сутки, валовой экспорт достигнет 9 млн барр./сутки. При этом США обгонят по экспорту нефти Россию и будут отставать от Саудовской Аравии всего на 1 млн барр./сутки. Увеличение экспорта США способствует стабильности на глобальном рынке нефти, считают эксперты МЭА. Успех американских производителей они объясняют новой сланцевой революцией. «Наступает вторая волна американской сланцевой революции, – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. – Это потрясет международные потоки торговли нефтью и газом и будет иметь серьезные последствия для энергетической геополитики».