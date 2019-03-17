Правительство требует усилить контроль за пивом

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Максим Стулов / Ведомости

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Росалкогольрегулированию (РАР) до 1 августа внести в правительство проекты документов, меняющих законодательство в отношении пива. Представитель Минфина подтвердил наличие и суть поручений. В РАР они также поступили, сказал представитель службы.

В частности, следует из документа, необходимо обязать компании, занимающиеся розничной продажей пива, сидра, медовухи и пуаре, передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС). Сейчас там отражается лишь факт поступления продукции в розничную точку, а что происходит с ней после, система уже не видит, уточняют два собеседника, участвующих в обсуждении вопроса. Информация о продаже остальных видов алкоголя, в том числе крепкого, фиксируется в ЕГАИС и в момент продажи покупателю на кассе. Смысл – обеспечить полную прослеживаемость, гарантировать продажу легальной продукции, а также исключить нарушения законодательства, в том числе о запрете продажи пива в ночное время, объясняет один из них.