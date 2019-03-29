«Татнефть» получила максимальную за пять лет прибыль
За год компания заработала 212 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в 2017 году
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Андрей Гордеев / Ведомости
По итогам прошлого года «Татнефть» получила почти на треть больше выручки, чем в 2017 г.: 933,8 млрд руб., EBITDA выросла на 58% до 294 млрд руб., а чистая прибыль почти удвоилась до 211,7 млрд руб. – максимум за пять лет. Свободный денежный поток вырос на 40% до 147,8 млрд руб., следует из отчета компании по итогам 2018 г.
Больше всего прибыли (до налогов) принес сегмент добычи – 267,3 млрд руб., 33,8 млрд – переработка.
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