«Яндекс» запустил «облачные рестораны»

Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).

Гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко отметил, что компания провела исследование и выяснила, какие блюда россияне любят больше всего. Это оказались борщ, котлеты и сырники, в топ-100 вошли два салата – «Оливье» и «Цезарь». Однако в ресторанах их пока не научились готовить «одинаково»: получается либо «дорого», либо «неожиданного качества», добавил Шулейко. Новый проект «Яндекса» пытается решить эту проблему, унифицировав процесс приготовления этих блюд.

«Яндекс.Шеф» в новом проекте будет собирать заготовки для блюд, которые «Яндекс.Такси» будет доставлять в обычные рестораны. Там их приготовят местные повара (компания утверждает, что на это потребуется не более трех минут). После чего «Яндекс.Еда» доставит готовые блюда клиентам.

Фактически «Яндекс» начинает предлагать готовые блюда под своей маркой стоимостью до 250 руб. Первые «облачные рестораны» начнут работать летом в Москве и Санкт-Петербурге. «Ресторанам выгодно с нами сотрудничать по этому проекту, поскольку таким образом мы обеспечиваем им дополнительную загрузку кухонь», – добавил совладелец и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

Сервис «Яндекс.Еда» был запущен в феврале 2018 г. В начале года компания впервые раскрыла число заказов в нем: в декабре 2018 г. оно достигло 1 млн. Сервис доставляет еду в 24 городах России. На YAC компания сообщила, что сегодня сервис обрабатывает 1,5 млн заказов в месяц из 10 000 ресторанов.

Финансовые результаты сервиса не раскрываются. «Яндекс.Шеф» поисковик запустил на базе сервиса «Партия еды» в конце марта (83,3% с осени 2018 г. принадлежат «Яндекс.Такси»). Сервис специализируется на доставке ужинов: пользователь делает разовый заказ или оформляет подписку и получает на дом ингредиенты, расфасованные в нужном количестве, вместе с рецептами.

Партнер венчурного фонда Sequoia Capital Майкл Моритц в колонке Financial Times называл подобные «облачные кухни» революционной идеей, способной радикально повлиять и на ресторанный бизнес в целом, и даже на сектор аренды коммерческой недвижимости: «По мере того как облачные кухни будут распространяться, а стоимость доставки – падать, потребители обнаружат, что могут получить свои любимые блюда уже через 30 минут по той же, а возможно, и более низкой цене, чем сегодня предлагают рестораны».

Компанию, работающую с «облачными кухнями», сейчас создает и Трэвис Каланик, основатель Uber. На днях Amazon инвестировал в сервис доставки еды Deliveroo, который первым в Великобритании начал создавать кухни, где рестораны готовят еду специально для доставки. «Одной лишь перспективы того, что Amazon будет использовать «облачные кухни» для приготовления кушаний на любой вкус и доставки их с помощью таких сервисов, как Deliveroo, должно быть достаточно, чтобы у любого ресторатора началась изжога», – отмечал Моритц.