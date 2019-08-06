Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Алкоголь теряет марку
Ритейлеры стремительно увеличивают продажи алкоголя под своими торговыми марками
Такая продукция на треть дешевле брендов производителей
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Максим Стулов / Ведомости
Продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров выросли на 20% за 12 месяцев, завершившихся в мае, выяснила Nielsen. Общие продажи алкоголя выросли гораздо скромнее – на 4%, а продажи частных марок напитков и продуктов упали на 6,6%. В итоге доля алкоголя под СТМ выросла с 2,3 до 2,7%.
Растущая популярность алкоголя под СТМ связана с более низкими ценами (в среднем на 30% ниже, чем брендированного алкоголя) и ростом его присутствия в магазинах, объясняет директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. В частности, продажи пива под такими марками выросли на 27,4% в натуральном выражении, водки – на 9,9%.
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