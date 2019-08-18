Минпромторг перестарался с «регуляторной гильотиной»

Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Пищевая гильотина

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Минпромторг разработал трехстраничный проект санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к продавцам продуктов питания Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг разработал трехстраничный проект санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к продавцам продуктов питания. Он должен заменить действующий документ, который содержит около 30 страниц требований к транспортировке, приему и хранению продуктов, личной гигиене сотрудников, планировке помещений и проч. Многие из них «морально устарели и излишне детализированы», сказано в пояснении к документу Минпромторга.

Проект является результатом «регуляторной гильотины», цель которой – уменьшить количество «излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций», процитирован в сообщении ведомства министр промышленности и торговли Денис Мантуров.