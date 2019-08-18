Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Пищевая гильотина

Минпромторг перестарался с «регуляторной гильотиной»

Он предложил упрощенный вариант СанПиНа для продуктовых магазинов, бизнес счел документ непроработанным

Минпромторг разработал трехстраничный проект санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к продавцам продуктов питания. Он должен заменить действующий документ, который содержит около 30 страниц требований к транспортировке, приему и хранению продуктов, личной гигиене сотрудников, планировке помещений и проч. Многие из них «морально устарели и излишне детализированы», сказано в пояснении к документу Минпромторга.

Проект является результатом «регуляторной гильотины», цель которой – уменьшить количество «излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций», процитирован в сообщении ведомства министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике