У крупнейшего сервиса доставки из супермаркетов новый акционер

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Бизнес iGooods растет быстрее рынка онлайн-продаж продуктов – в 3 раза за год Евгений Разумный / Ведомости

О новом акционере крупнейшего российского сервиса доставки товаров из сетевых магазинов iGooods «Ведомостям» рассказали представители сторон. В ходе допэмиссии Joom купил 10% управляющей компании iGooods за 325 млн руб., сделка закрыта в середине августа, уточнил управляющий сервиса Григорий Кунис. Joom станет вторым по величине доли акционером iGooods после его сооснователя Дмитрия Куниса (брат Григория. – «Ведомости»), следует из данных сервиса.

Joom, среди основателей которого экс-гендиректор «Одноклассников» и бывший вице-президент Mail.ru Group по соцсетям Илья Широков, – популярный у российских покупателей маркетплейс с товарами от китайских и других поставщиков наряду с Aliexpress и Pandao. Площадка основана в 2016 г. и сейчас называет себя «международным мобильным маркетплейсом»: она работает более чем в 100 странах мира, а ее офисы расположены в Латвии, России, Гонконге и США. Общая аудитория Joom, по собственным данным, превышает 25 млн активных пользователей в месяц, в России – 10 млн.