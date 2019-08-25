Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: iGooods нашел нового акционера

У крупнейшего сервиса доставки из супермаркетов новый акционер

Совладельцем iGooods стал маркетплейс китайских товаров Joom

О новом акционере крупнейшего российского сервиса доставки товаров из сетевых магазинов iGooods «Ведомостям» рассказали представители сторон. В ходе допэмиссии Joom купил 10% управляющей компании iGooods за 325 млн руб., сделка закрыта в середине августа, уточнил управляющий сервиса Григорий Кунис. Joom станет вторым по величине доли акционером iGooods после его сооснователя Дмитрия Куниса (брат Григория. – «Ведомости»), следует из данных сервиса.

Joom, среди основателей которого экс-гендиректор «Одноклассников» и бывший вице-президент Mail.ru Group по соцсетям Илья Широков, – популярный у российских покупателей маркетплейс с товарами от китайских и других поставщиков наряду с Aliexpress и Pandao. Площадка основана в 2016 г. и сейчас называет себя «международным мобильным маркетплейсом»: она работает более чем в 100 странах мира, а ее офисы расположены в Латвии, России, Гонконге и США. Общая аудитория Joom, по собственным данным, превышает 25 млн активных пользователей в месяц, в России – 10 млн.

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