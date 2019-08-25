Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: ГТЛК зайдет во фьорды

Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны

ГТЛК поставит в Норвегию два круизных лайнера на 171 млн евро

В июне 2019 г. на 100% принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорилась о покупке двух круизных лайнеров производства турецкой верфи Tersan Tersanecilik San. Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро. Сделка структурирована через международную платформу GTLK Global Business (под этим брендом работают все иностранные «дочки» ГТЛК: ирландская, гонконгская и дубайская. – «Ведомости»), рассказал директор GTLK Global Business Роман Лядов.

ГТЛК – крупнейшая российская лизинговая компания. Ее лизинговый портфель превышает 1 трлн руб.

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