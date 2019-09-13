Оператор OPAL ограничит доступ «Газпрому» к трубопроводу уже завтра

Виталий Невар / ТАСС

Оператор газопровода OPAL — OPAL Gastransport GmbH с 14 сентября 7.00 по московскому времени ограничит «Газпрому» использование мощностей трубопровода, следует из сообщения оператора. Российская компания может использовать только 15,86 млн кВт.ч, что составляет примерно 36,8 млн куб. м в сутки, или 13,4 млрд куб м в год. По данным системы мониторинга Entsog на 9 сентября, загрузка OPAL составляла порядка 107 млн куб. м в сутки. «Газпром» единственный поставщик газа в OPAL.

«Ведомости» ожидают комментарий «Газпрома».

OPAL проходит по Германии и Чехия и является один из двух (второй – NEL) газопроводов – отводов от «Северного потока» (мощность 55 млрд куб м), который был запущен в эксплуатацию в конце 2011 г.

В 2009 году в Европе был принят Третий энергопакет, цель которого была не допустить поставщиков газа к доминирующему положению на рынке. В итоге «Газпром» смог использовать только 50% мощности OPAL. NEL эти ограничения не касались, так как он не выходит за пределы Германии.

В октябре 2016 г. Еврокомиссия согласилась на изъятие OPAL из Третьего энергопакета до 2033 г. и увеличение квоты «Газпрома» в общей сложности до 90%. Но против была Польша. Варшава посчитала, что увеличение прокачки российского газа приведет к сокращению транзита газа через Белоруссию и угрожает энергобезопасности Польши. Польская PGNiG потребовала отмены решения Еврокомиссии. 10 сентября Верховных суд ЕС удовлетворил этот иск.

Немедленное исполнение решения суда привело к росту цены на газ в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg. Цена газа с поставкой в следующем месяце на главной площадке Европы, голландской TTF, подскочила на 7%, до 15,457 евро за МВт/ч. В ходе сессии подъем цены достигал 9,6%.