Bayer передаст России технологии селекции пшеницы и кукурузы

«Ведомости» выяснили, что это за технологии и кто их получит

От Bayer российские компании получат родительские линии по четырем культурам PhotoXPress

Центр технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ выбрал семь компаний для передачи от компании Bayer генетического материала сельскохозяйственных культур, т. е. растений, обладающих устойчивыми полезными свойствами, для скрещивания и получения новых сортов и гибридов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ЦТТ и Bayer.

Bayer – один из крупнейших в мире производителей семян, средств защиты растений и фармпрепаратов. Компания передает технологии селекции семян по предписанию Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Служба в обмен на согласование покупки компанией Bayer американской Monsanto за $63 млрд потребовала передать России некоторые технологии селекции семян и цифровые решения в сельском хозяйстве. Для этого и был создан ЦТТ на базе НИУ ВШЭ.

По многим культурам Россия зависит от иностранной селекции. По данным ЦТТ, 62% посевных площадей кукурузы занимают импортные сорта, по сое – 26% посевных площадей, по рапсу – 88%. А вот по пшенице, главной сельскохозяйственной культуре, в основном засеваются отечественные сорта – 97% посевов.

Получатели технологий – частные селекционные и семеноводческие компании. Три созданы на базе крупных агрокомпаний – «Эфко» (инновационный центр «Бирюч-НТ»), «Агрохолдинг Кубань» (НПО «Семеноводство Кубани») и «Павловская нива». Другие получатели – специализированные компании в сфере семеноводства и селекции: инновационно-производственная агрофирма «Отбор», «Агроплазма», «Соевый комплекс» и «Астра».

От Bayer российские компании получат родительские линии по четырем культурам – 20 линий кукурузы, 10 линий сои (не ГМО), 10 линий озимой мягкой пшеницы и 10 линий яровой мягкой пшеницы, 10 линий ярового масличного рапса и 10 линий озимого масличного рапса, рассказала менеджер ЦТТ Надежда Долматова. Родительские линии – это растения с определенными полезными генетическими свойствами, которые в ходе селекционной работы передаются сортам и гибридам на их основе. Эти сорта и гибриды российские компании смогут продавать под собственными брендами в России и за рубежом, объясняет Долматова.

На втором этапе технологического трансфера Bayer передаст молекулярные средства для ускоренной селекции кукурузы, сои, рапса, пшеницы, томата, огурца и капусты – уже закрыт сбор заявок на передачу технологий в рамках этого этапа, говорит Долматова. Третий этап – до конца 2019 г. ЦТТ начнет передачу разработчикам IT-решений для сельского хозяйства статистики с российских полей за несколько лет.

Российские компании получат генетический материал от Bayer на нерыночных лицензионных условиях – без паушальных платежей, рассказал директор Института права и развития ВШЭ – «Сколково» и научный руководитель ЦТТ Алексей Иванов. Роялти, по его словам, не будут взиматься до вывода нового сорта или гибрида на рынок, а потом 10 лет получатели будут пользоваться генетическим материалом Bayer с дисконтом в 25% к рыночному размеру лицензионных платежей.

Стоимость передаваемого материала – $25 млн, говорит замруководителя ФАС Андрей Цыганов со ссылкой на оценки Bayer. Компания эту цифру не прокомментировала.

Передаваемый материал подобран с учетом российских почвенно-климатических особенностей, у него повышенная устойчивость к болезням, высокая урожайность и др., перечислила руководитель проекта по технологическому трансферу Bayer Майя Драганова. В результате трансфера технологий должны появиться новые коммерчески успешные российские гибриды и сорта, говорит она.

Использование генетического материала облегчит вхождение частных компаний на рынок селекционных достижений в таких важных культурах, как соя, кукуруза, рапс, надеется Цыганов, они смогут укрепить позиции, снизив зависимость России от иностранной селекции.

Впрочем, сами селекционеры пока не могут сказать, насколько полученные технологии позволят продвинуться в селекции. Понять, успешны ли результаты скрещивания, можно будет не раньше чем через четыре года, говорит замруководителя селекционно-семеноводческого центра агрофирмы «Павловская нива» Иван Рыльков. А понять, устойчивы ли положительные свойства растений и насколько сорта востребованы рынком, по его словам, можно будет лишь через 8–9 лет. Целесообразность использования генетического материала от Bayer можно будет оценить через 2–3 года после экспертизы в российских условиях, согласен научный сотрудник «Соевого комплекса» Альберт Щегольков.

«Агрохолдинг Кубань» надеется, что удастся создать наиболее устойчивый к засухе сорт кукурузы, сказал заместитель гендиректора по научно-технической деятельности этой компании Йозеф Фекете. Он рассчитывает, что среди 20 родительских линий найдутся наиболее результативные: они хоть и не испытаны в России, но подобраны с учетом местных особенностей климата и почвы.

Пока селекция в России переживает не лучшие времена. Российские селекционеры пшеницы – в основном государственные НИИ – зарабатывают совсем немного, говорит Иванов: их доходы от роялти на сорта пшеницы – около 100 млн руб. в год, это соответствует $0,03 на тонну от продаж товарной пшеницы на внутреннем рынке (750 млрд руб.). Доход селекционеров пшеницы во Франции – $53,8 млн ($1,5 на тонну), в Австралии – $60,3 млн ($3 на тонну), перечисляет эксперт.

Обычно селекционеры получают около 2% от продаж культуры, но иногда и намного больше, а в России для пшеницы, по сути единственной значимой культуры, по которой российская селекция сохраняет лидерство на внутреннем рынке, это 0,0001%, сетует Иванов. Впрочем, добавляет он, сейчас и в России появляются селекционные центры при агрохолдингах и они заинтересованы в новых технологиях и внедрении их в свои селекционные программы.