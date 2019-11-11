«Ашан» сменил гендиректора в России

Андрей Гордеев / Ведомости

«Ашан ритейл Россия» объявила нового гендиректора: место Франсуа Реми занял Йоханнес Толай. Он известен в российской рознице по работе в немецкой сети гипермаркетов Globus – там он работал с 1987 г., отвечал за выход компании в Россию. При нем ритейлер в 2015 г. вошел в десятку лидеров продовольственной розницы. В 2018 г. Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group.

Реми руководил «Ашаном» в России с лета 2017 г., до того отвечал за деятельность сети в Люксембурге. При Реми «Ашан» в России затеял трансформацию, начал внедрять новую коммерческую модель и обновлять магазины. Например, компания переделала гипермаркеты в «Капитолии» и «Авиапарке», рассказывал в 2018 г. в интервью «Ведомостям» Реми. Раньше «Ашан» в России позиционировался как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснял Реми: «Задача сейчас – дать клиентам более полное предложение <...> в среднем и премиум-сегменте».

В 2018 г. выручка французской компании в России упала, сообщала головная Auchan Retail, не раскрывая ни показатели в деньгах, ни их динамику. По оценке агентства «Infoline-аналитика», выручка «Ашана» в России за 2018 г. упала на 8,5% и составила 306,4 млрд руб. В 2018 г. в России было закрыто 11 «Ашанов» – магазины у дома и косметические магазины.

В 2019 г. компания анализирует рентабельность торговых точек, закрывает убыточные. «Ашан» в России сталкивается с вызовами, признал ритейлер: конкуренция выросла, потребительский спрос упал с 2014 г., есть сложная ситуация резкого снижения продаж.

Назначение Толая – очень хорошее решение для «Ашана», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это первый руководитель «Ашана» в России не изнутри компании. Это означает, рассуждает Бурмистров, что французы наконец объективно оценили ситуацию и признали, что не могут своими ресурсами справиться с проблемами: необходимы компетенции, которых нет у «Ашана» ни в России, ни за рубежом.

«Ашану» придется для восстановления продаж активно вкладываться в обновление гипермаркетов, а если он инвестирует в недостаточно эффективную концепцию (слишком дорогую или далекую от потребностей покупателя), это может погубить весь российский бизнес, опасается Бурмистров. Гипермаркеты «Ашана» – преимущественно крупные объекты, напоминает он, им не подходят решения вроде превращения в супермаркет, как у X5 с «Каруселью», или подходы, которые планирует для гипермаркетов «Магнит». Последний в октябре объявил, что попробует переделать гипермаркеты площадью более 2100 кв. м в суперсторы, где по-новому организует пространство, сильно обновит ассортимент в пользу свежих и скоропортящихся продуктов, собственных брендов и самостоятельно импортированных товаров.

Обновленные магазины «Ашана» в Москве, как в «Авиапарке» и «Капитолии», – опыт интересный, но нетиражируемый, отмечает Бурмистров: переделка стоит очень дорого, а перемена позиционирования слишком резка, что снижает продажи и прибыль.

Единственная концепция крупных гипермаркетов в России, которая выглядит конкурентоспособной, – это как раз Globus, считает Бурмистров. В ней основной акцент сделан на собственное производство и очень широкий ассортимент кулинарии – это мощнейшее конкурентное преимущество. «Кроме того, в этих гипермаркетах сбалансированный ассортимент и эффективный категорийный менеджмент, гибкая ценовая политика и эффективная организация торгового пространства», – заключает эксперт.