Сбербанк выдал «Уралхиму» кредит на $3,9 млрд
Сбербанк заключил с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина долгосрочное кредитное соглашение и предоставил финансирование в размере $3,9 млрд, говорится в совместном сообщении компании и банка. Средства будут направлены на реализацию инвестпрограммы «Уралхима» и на «улучшение структуры кредитного портфеля компании и оптимизацию графика погашения».
Сделка структурирована как синдицированный кредит в российском праве, сообщила компания. Кто именно входит в синдикат – не уточняется. В понедельник, 23 декабря, Мазепин говорил в интервью «России 24», что компания привлекла финансирование в двух госбанках.
Финансовый директор «Уралхима» Игорь Буланцев сказал «Ведомостям», что средства уже получены. Погашение кредита будет разделено на два транша с погашением через пять и семь лет (большая часть). По его словам средства будут направлены на реализацию новых проектов развития, модернизацию и поддержку действующих мощностей и расширение продуктовой линейки компании. Новая стратегия предполагает новые приобретения, добавил он. Какие именно – топ-менеджер говорить не стал.
«Уралхим» – один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России (13% российского производства).
Какой сейчас долг «Уралхима», компания не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании от продаж на конец декабря 2018 г. составила 81,1 млрд руб., чистый убыток – 40,2 млрд руб., долгосрочные обязательства – 268,5 млрд руб.
На 1 января 2019 г. долг составлял примерно 281 млрд руб. ($4,4 млрд), соотношение долг/EBITDA – 7,47, пишут эксперты аналитического центра «А.И.С.Т» в исследовании, опубликованном в октябре 2019 г. Среднее значение этого показателя по отрасли химических удобрений – 1,59, замечает управляющий директор ИК «Иволга капитал» Дмитрий Александров. По его мнению, скорее всего, новый долг берется для рефинансирования уже существующих займов. Возможно, компании удалось договориться о рефинансировании текущего долга по более низкой ставке, согласен старший директор АКРА Максим Худалов. На рынке удобрений сейчас нет позитивных тенденций, оправдывающих крупные займы, уверен он. «Цены на удобрения, включая азотные, фосфатные и калийные, остаются под давлением из-за избыточного предложения на рынке. При этом цены на сельскохозяйственную продукцию не растут», – говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Давление на кредитоспособность группы оказывают значительный износ основных фондов и незавершенные инвестпрограммы по обновлению производства, добавляет Александров.
«Уралхим» является акционером производителя калийных удобрений «Уралкалия» (20%). До недавнего времени Сбербанк был одним из акционеров «Уралкалия». В декабре прошлого года дочерняя структура Сбербанка приобрела 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у Rinsoco Trading, бенефициаром которой является давний партнер Мазепина Дмитрий Лобяк. Сумма сделки не раскрывалась, тогда пакет в 10,18% стоил на Мосбирже 25,9 млрд руб. В июне этого года пакет Сбербанка выкупила Rinsoco Trading Co.