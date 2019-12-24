Сбербанк выдал «Уралхиму» кредит на $3,9 млрд

На 1 января 2019 г. долг составлял примерно 281 млрд руб. ($4,4 млрд), соотношение долг/EBITDA – 7,47, пишут эксперты аналитического центра «А.И.С.Т» в исследовании, опубликованном в октябре 2019 г. Среднее значение этого показателя по отрасли химических удобрений – 1,59, замечает управляющий директор ИК «Иволга капитал» Дмитрий Александров. По его мнению, скорее всего, новый долг берется для рефинансирования уже существующих займов. Возможно, компании удалось договориться о рефинансировании текущего долга по более низкой ставке, согласен старший директор АКРА Максим Худалов. На рынке удобрений сейчас нет позитивных тенденций, оправдывающих крупные займы, уверен он. «Цены на удобрения, включая азотные, фосфатные и калийные, остаются под давлением из-за избыточного предложения на рынке. При этом цены на сельскохозяйственную продукцию не растут», – говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Давление на кредитоспособность группы оказывают значительный износ основных фондов и незавершенные инвестпрограммы по обновлению производства, добавляет Александров.