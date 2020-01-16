«Интурист» объявил о реструктуризации бизнеса

«Интурист» – старейший и один из крупнейших российских туроператоров, работает на рынке выездного, внутреннего и въездного туризма. По оценке отраслевой ассоциации АТОР, он обслуживает около 1,3 млн туристов в год. Продажа зарубежных туров за 2018 г., по данным РБК, Ростуризма и «Пегас туристик», принесла «Интуристу» 10,6 млрд руб.