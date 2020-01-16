«Интурист» объявил о реструктуризации бизнеса
Об обновлении структуры бизнеса «Ведомостям» рассказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. До последнего времени «Интурист» работал в России через два юрлица: ООО «НТК «Интурист» продавала путевки, а ООО «Туроператор «Интурист» формировала туристические пакеты, заключала договоры на его создание с авиакомпаниями, гостиницами, транспортными службами. Владелица обоих ООО – испанская ITC Travel Investments.
В ноябре прошлого года испанскую компанию приобрел владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар. Ранее «Интуристом» владел старейший британский туроператор Thomas Cook Group, сейчас он в процессе банкротства. Его деятельность прекращена с конца сентября.
В связи с продажей «Интуриста» частному инвестору с января 2020 г. все услуги по формированию туристического продукта на выездных направлениях будет осуществлять ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» (НТК «Интурист»), рассказывает Толчин. ООО «Туроператор «Интурист» будет формировать путевки на внутренних направлениях для россиян и иностранных туристов.
Заявление регулятору об исключении последней из реестра выездных туроператоров уже подано, говорит Толчин. Зачем нужна реструктуризация, он говорить отказался.
Реструктуризация соответствует стратегии нового владельца, говорит человек, знакомый с позицией Кочкара, по ее завершении российский туроператор может провести первичное размещение акций.
«Интурист» – старейший и один из крупнейших российских туроператоров, работает на рынке выездного, внутреннего и въездного туризма. По оценке отраслевой ассоциации АТОР, он обслуживает около 1,3 млн туристов в год. Продажа зарубежных туров за 2018 г., по данным РБК, Ростуризма и «Пегас туристик», принесла «Интуристу» 10,6 млрд руб.