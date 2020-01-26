«Фосагро» готова пожертвовать экспортом удобрений ради внутреннего рынка
Компания прогнозирует рост спроса в России из-за бума сельхозпроизводства
В 2019 г. потребление минеральных удобрений в России выросло на 14,5% до 9,5 млн т, в 2020 г. рост может составить еще 5–10%. Это значительно выше среднемирового роста, который ожидается на уровне 1%, как и в прошлые годы, рассказал на экономическом форуме в Давосе генеральный директор «Фосагро», президент Российской ассоциации минеральных удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. «В России начался настоящий бум сельхозпроизводства. Компания может даже пожертвовать некоторыми экспортными рынками – в первую очередь необходимо обеспечить минудобрениями российский рынок», – добавил он.
Для сравнения: в 2013 г. средняя урожайность в России составила 22 ц с 1 га, в 2019 г. – выросла почти до 30 ц с 1 га, привел данные Гурьев.
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