«Спортмастер» запускает новую торговую сеть Urban Vibes
Один из крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви в России – «Спортмастер» будет открывать мультибрендовые магазины спортивной обуви под названием Urban Vibes. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по торговой недвижимости и один представитель компании – конкурента «Спортмастера».
Первый магазин новой сети появится на втором этаже торгово-развлекательного центра Columbus, убедился корреспондент «Ведомостей», на месте магазина Under Armour площадью около 400 кв. м. Осенью 2019 г. стало известно, что магазины Under Armour закрываются, компания свернула деятельность в России. Точку поделят два магазина: слева расположится монобрендовый магазин Skechers («Спортмастер» управляет сетью по франшизе), справа – Urban Vibes. В ассортименте последнего будут представлены Nike, Adidas, Puma, Skechers, Ellesse, Asics, Fila.