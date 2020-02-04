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«Спортмастер» запускает новую торговую сеть Urban Vibes

Ритейлер будет открывать мультибрендовые магазины кроссовок
Татьяна Романова Наталья Ищенко
Продажи спортивной обуви продолжают заметно расти, а обуви в целом – начали сокращаться /TASS

Один из крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви в России – «Спортмастер» будет открывать мультибрендовые магазины спортивной обуви под названием Urban Vibes. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по торговой недвижимости и один представитель компании – конкурента «Спортмастера».

Первый магазин новой сети появится на втором этаже торгово-развлекательного центра Columbus, убедился корреспондент «Ведомостей», на месте магазина Under Armour площадью около 400 кв. м. Осенью 2019 г. стало известно, что магазины Under Armour закрываются, компания свернула деятельность в России. Точку поделят два магазина: слева расположится монобрендовый магазин Skechers («Спортмастер» управляет сетью по франшизе), справа – Urban Vibes. В ассортименте последнего будут представлены Nike, Adidas, Puma, Skechers, Ellesse, Asics, Fila.

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