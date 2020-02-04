«Спортмастер» запускает новую торговую сеть Urban Vibes

Один из крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви в России – «Спортмастер» будет открывать мультибрендовые магазины спортивной обуви под названием Urban Vibes. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по торговой недвижимости и один представитель компании – конкурента «Спортмастера».