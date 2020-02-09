Российские экспортеры могут пострадать из-за ужесточения экологических стандартов в Европе

Рабочая группа, которая должна быть создана в I квартале 2020 г. Минприроды совместно с Минэкономразвития, должна разработать экономические и финансовые инструменты, которые будут способствовать эффективным мерам адаптации экономики к изменениям климата. Но такая работа не может быть эффективной без привлечения к ней представителей бизнеса, считает Мазепин. По его мнению, в России пока не выработана единая позиция по вопросам снижения потребления ископаемого топлива, ведения хозяйственной деятельности в новых природных условиях, торговых ограничений в отношении стран-экспортеров, не участвующих в противодействии климатическим изменениям. Бизнес первым ощущает влияние климатических изменений на свою работу, это ведет к ограничению производства экспортно-ориентированных товаров, говорится в письме.