«Уралхим» просит у Минобороны технологию для производства дезинфектантов
«Уралхим» Дмитрия Мазепина готов участвовать в производстве дезинфицирующих средств в борьбе с распространением коронавируса в России. Компания хочет наладить производство пероксосольвата фторида калия на мощностях своей компании «Галополимер» (производитель фторполимеров и иной химической продукции).
Заместитель генерального директора компании Ринат Гизатулин в письме от 23 марта просит министра обороны Сергея Шойгу разрешить компании использовать технологию производства пероксосольвата фторида калия. Она была разработана в 1992–1996 гг. по заказу Минобороны и имеет статус «для служебного пользования». «Ведомости» ознакомились с текстом письма, его содержание подтвердил представитель «Уралхима». Представитель Минобороны сказал, что в ведомстве пока письмо «Уралхима» не получили.
В письме к Шойгу подчеркивается, что компания готова производить «необходимый объем дезинфектантов для применения в России в период эпидемии на безвозмездной основе». Компания поясняет, что пероксосольват фторида калия – это безопасное для окружающей среды вещество. Его преимуществом является выпуск в сухой форме: это упрощает его транспортировку в районы ЧС, хранение и применение.
«Уралхим» прорабатывает несколько направлений помощи стране в сложившейся эпидемиологической ситуации. Ряд из них связаны с обеспечением дезинфицирующими средствами, сказал «Ведомостям» директор по развитию компании Сергей Галибеев. Он пояснил, что пероксосольват фторида калия – это кристаллический порошок. Его разбавляют водой, после чего получается дезинфицирующий раствор, по своим характеристикам похожий на хлорку.
Компания уже отработала технологию получения пероксосольвата фторида калия в лабораторных условиях. Сейчас «Уралхим» определяет, на какой из площадок «Галополимера» будет налажено производство, и решает вопрос с приобретением или арендой оборудования для производства, а также с обеспечением сырьем, подчеркнул Галибеев. Для производства дезинфектанта необходимы перекись водорода и фторид калия. Если перекись водорода производится в достаточных для промышленности объемах, то вопрос с обеспечением фторидом калия сейчас в проработке, поясняет топ-менеджер компании. В России его производят, но в небольших количествах, и «Уралхим» рассматривает вариант импорта из Китая. Правда, сейчас импорт может быть затруднен, поэтому «параллельно разрабатывает способ его производства из собственного сырья», рассказал Галибеев.
Для реализации проекта потребуется несколько десятков миллионов рублей инвестиций. Планируется наладить производство 3–5 т дезинфектантов, поставлять их компания планирует государственным структурам: Минобороны, Минздраву, уточнил Галибеев.
Спрос на средства дезинфекции сейчас растет беспрецедентными темпами, замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, традиционные производители этих средств уже перешли на круглосуточный режим работы. Потребление средств для дезинфекции растет со стороны частных потребителей, медицины, промышленности и транспорта. Такие темпы сохранятся еще как минимум два месяца, так как пока распространение вируса не замедляется. Все химические производства, у кого есть возможность, в производственных процессах постарались переориентироваться, уже наладили выпуск дезинфектантов, благо значимых технологических сложностей это не представляет, замечает эксперт.
Пероксосольват фторида калия применяется в медицине и для дезинфекции помещений различного назначения, добавляет Бурмистров. Чтобы наладить масштабное производство, решить вопросы упаковки и логистики, «Уралхиму» едва ли может потребоваться больше $1 млн инвестиций, заключает Бурмистров.«Уралхим» Дмитрия Мазепина готов участвовать в производстве дезинфицирующих средств в борьбе с распространением коронавируса в России. Компания хочет наладить производство пероксосольвата фторида калия на мощностях своей компании «Галополимер» (производитель фторполимеров и иной химической продукции).
Заместитель генерального директора компании Ринат Гизатулин в письме от 23 марта просит министра обороны Сергея Шойгу разрешить компании использовать технологию производства пероксосольвата фторида калия. Она была разработана в 1992–1996 гг. по заказу Минобороны и имеет статус «для служебного пользования». «Ведомости» ознакомились с текстом письма, его содержание подтвердил представитель «Уралхима». Представитель Минобороны сказал, что в ведомстве пока письмо «Уралхима» не получили.
В письме к Шойгу подчеркивается, что компания готова производить «необходимый объем дезинфектантов для применения в России в период эпидемии на безвозмездной основе». Компания поясняет, что пероксосольват фторида калия – это безопасное для окружающей среды вещество. Его преимуществом является выпуск в сухой форме: это упрощает его транспортировку в районы ЧС, хранение и применение.
«Уралхим» прорабатывает несколько направлений помощи стране в сложившейся эпидемиологической ситуации. Ряд из них связаны с обеспечением дезинфицирующими средствами, сказал «Ведомостям» директор по развитию компании Сергей Галибеев. Он пояснил, что пероксосольват фторида калия – это кристаллический порошок. Его разбавляют водой, после чего получается дезинфицирующий раствор, по своим характеристикам похожий на хлорку.
Компания уже отработала технологию получения пероксосольвата фторида калия в лабораторных условиях. Сейчас «Уралхим» определяет, на какой из площадок «Галополимера» будет налажено производство, и решает вопрос с приобретением или арендой оборудования для производства, а также с обеспечением сырьем, подчеркнул Галибеев. Для производства дезинфектанта необходимы перекись водорода и фторид калия. Если перекись водорода производится в достаточных для промышленности объемах, то вопрос с обеспечением фторидом калия сейчас в проработке, поясняет топ-менеджер компании. В России его производят, но в небольших количествах, и «Уралхим» рассматривает вариант импорта из Китая. Правда, сейчас импорт может быть затруднен, поэтому «параллельно разрабатывает способ его производства из собственного сырья», рассказал Галибеев.
Для реализации проекта потребуется несколько десятков миллионов рублей инвестиций. Планируется наладить производство 3–5 т дезинфектантов, поставлять их компания планирует государственным структурам: Минобороны, Минздраву, уточнил Галибеев.
Спрос на средства дезинфекции сейчас растет беспрецедентными темпами, замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, традиционные производители этих средств уже перешли на круглосуточный режим работы. Потребление средств для дезинфекции растет со стороны частных потребителей, медицины, промышленности и транспорта. Такие темпы сохранятся еще как минимум два месяца, так как пока распространение вируса не замедляется. Все химические производства, у кого есть возможность, в производственных процессах постарались переориентироваться, уже наладили выпуск дезинфектантов, благо значимых технологических сложностей это не представляет, замечает эксперт.
Пероксосольват фторида калия применяется в медицине и для дезинфекции помещений различного назначения, добавляет Бурмистров. Чтобы наладить масштабное производство, решить вопросы упаковки и логистики, «Уралхиму» едва ли может потребоваться больше $1 млн инвестиций, заключает Бурмистров.