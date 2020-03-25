«Уралхим» просит у Минобороны технологию для производства дезинфектантов

Компания уже отработала технологию получения пероксосольвата фторида калия в лабораторных условиях. Сейчас «Уралхим» определяет, на какой из площадок «Галополимера» будет налажено производство, и решает вопрос с приобретением или арендой оборудования для производства, а также с обеспечением сырьем, подчеркнул Галибеев. Для производства дезинфектанта необходимы перекись водорода и фторид калия. Если перекись водорода производится в достаточных для промышленности объемах, то вопрос с обеспечением фторидом калия сейчас в проработке, поясняет топ-менеджер компании. В России его производят, но в небольших количествах, и «Уралхим» рассматривает вариант импорта из Китая. Правда, сейчас импорт может быть затруднен, поэтому «параллельно разрабатывает способ его производства из собственного сырья», рассказал Галибеев.