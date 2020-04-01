Delivery Club предоставит возможность заказать еду на вынос

Возможность работать с заказами на вынос поможет ресторанам в период восстановления после коронавируса, считает вице-президент по foodtech одного из совладельцев Delivery Club – Mail.ru Group Гюванч Донмез. Сервис доставки принадлежит СП этой компании и Сбербанка. Донмез указывает, что заказ еды на вынос пользуется популярностью за рубежом. Но в России до сих пор нет сервиса, позволяющего заказать еду с собой из огромного числа заведений.