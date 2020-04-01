Delivery Club предоставит возможность заказать еду на вынос
Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club добавит опцию заказа еды на вынос, сообщила компания. Возможность работать в таком формате появится у всех ресторанов – партнеров компании. Для покупателей оформление заказов на вынос будет бесплатным, по своему решению рестораны могут предложить дополнительную скидку, отмечает Delivery Club.
Ввести возможность заказа на вынос Delivery Club планирует в первой половине апреля.
Сейчас заведения общепита могут работать только для заказов на доставку и на вынос. Но из-за введения режима самоизоляции передвижение граждан становится затруднительным.
По оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), в Москве и Подмосковье для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 000 ресторанов, кафе, столовых и баров. С 30 марта аналогичные меры постепенно вводят и регионы. По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений, а отрасль ждет период «великой депрессии».
Возможность работать с заказами на вынос поможет ресторанам в период восстановления после коронавируса, считает вице-президент по foodtech одного из совладельцев Delivery Club – Mail.ru Group Гюванч Донмез. Сервис доставки принадлежит СП этой компании и Сбербанка. Донмез указывает, что заказ еды на вынос пользуется популярностью за рубежом. Но в России до сих пор нет сервиса, позволяющего заказать еду с собой из огромного числа заведений.
Ранее Delivery Club и его крупнейший конкурент – «Яндекс.Еда», объявили о поддержке партнеров из общепита. Оба обнулили комиссию для несетевых ресторанов, подключившихся к сервисам после 15 марта и доставляющих заказы своими курьерами.