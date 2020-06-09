Губернатор Костромской области просит упростить торговлю серебряными украшениями

Губернатор Костромской области просит упростить торговлю серебряными украшениямиНа нее приходится половина продаж ювелирных магазинов в России
Губернатор Костромской области Сергей Ситников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать ювелирную отрасль как одну из системообразующих для региона. Он предложил ослабить госконтроль за продажей ювелирных украшений из серебра. Сейчас ими можно торговать только в специализированных магазинах. Ситников просит разрешить торговлю недорогими изделиями из серебра и в «других торговых объектах». Это «позволит придать новый импульс к увеличению сбыта ювелирной продукции», заключил губернатор.
В Костромской области работают 1345 предприятий ювелирного производства, на их долю приходится 50% производства золотых и 60% серебряных украшений в России. На предприятия ювелирной отрасли приходится 18% регионального бюджета.
Путин поручил рассмотреть просьбу первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Письмо было направлено в конце мая, «Ведомости» ознакомились с его содержанием, его подлинность подтвердили собеседники, близкие к крупным производителям ювелирных украшений. Представитель Белоусова от комментариев отказался, пресс-секретарь президента не стал комментировать служебную переписку.
50% реализуемой в России ювелирной продукции – это изделия из серебра, говорит гендиректор Гильдии ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России) Эдуард Уткин. И в ближайшее время доля серебряных украшений вырастет до 75%, уверен он. «Это общемировая тенденция, когда падение покупательной способности населения приводит к сокращению продаж золотых изделий и росту продаж серебряных. Тем более что по своему дизайну серебряные украшения уже ничем не уступают золотым, а цены на золото с начала года выросли на 32%», – поясняет эксперт. В таких условиях производителям и продавцам ювелирной продукции из серебра необходимо как можно меньше ограничений и препятствий, считает Уткин. «В излишнем госрегулировании оборота серебряной ювелирной продукции нет необходимости: средний чек при покупке серебра составляет 3600 руб. В этом сегменте ювелирных украшений нет риска нелегального оборота и вывода средств», – говорит он.
Серьезную поддержку ювелирному рынку может оказать также и смягчение идентификации покупателей ювелирных украшений через интернет, передал «Ведомостям» через представителя заместитель гендиректора «Алросы» Сергей Барсуков. «Алроса» – крупнейший в мире производитель алмазов, у компании есть также завод по огранке бриллиантов и ювелирный бренд. Развитие интернет-продаж – главный двигатель ювелирного ритейла во всем мире, уверен Барсуков.
С просьбой о либерализации торговли изделиями из серебра Ситников обратился к Путину и во время видеоконференции 29 мая. Президент тогда пообещал обсудить с премьер-министром Михаилом Мишустиным включение ювелирной отрасли в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Сами ювелиры обратились за поддержкой в правительство еще в начале апреля. Эпидемия коронавируса привела к полной остановке производителей и магазинов ювелирных изделий, писал Уткин Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Однако, по словам федерального чиновника, нет ощущения, что планируется как-то глобально расширять сейчас списки пострадавших отраслей. Скорее, возможны уточнения уже заявленных групп.
Сейчас в Минэкономразвития рассматривается расширение перечня системообразующих предприятий и включение в него, в частности, ювелирных компаний, сказал представитель министерства, но финальное решение будет принято на заседании комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, с учетом мнения отраслевых ведомств.
«Ведомости» отправили запросы в пресс-службу правительства Костромской области и представителю Минпромторга.