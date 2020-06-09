Губернатор Костромской области просит упростить торговлю серебряными украшениями

50% реализуемой в России ювелирной продукции – это изделия из серебра, говорит гендиректор Гильдии ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России) Эдуард Уткин. И в ближайшее время доля серебряных украшений вырастет до 75%, уверен он. «Это общемировая тенденция, когда падение покупательной способности населения приводит к сокращению продаж золотых изделий и росту продаж серебряных. Тем более что по своему дизайну серебряные украшения уже ничем не уступают золотым, а цены на золото с начала года выросли на 32%», – поясняет эксперт. В таких условиях производителям и продавцам ювелирной продукции из серебра необходимо как можно меньше ограничений и препятствий, считает Уткин. «В излишнем госрегулировании оборота серебряной ювелирной продукции нет необходимости: средний чек при покупке серебра составляет 3600 руб. В этом сегменте ювелирных украшений нет риска нелегального оборота и вывода средств», – говорит он.