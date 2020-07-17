Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет

Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 летБольше всего россияне обеспокоены состоянием экономики
Индекс потребительского доверия в России опустился за II квартал 2020 г. на 4 пункта до 62 пунктов по сравнению с I кварталом и на 6 пунктов по сравнению с IV 2019 г., то есть периодом до пандемии COVID-19. Об этом говорится в совместном исследовании потребительского доверия The Conference Board и Nielsen. Это низкий показатель: 62 он был равен лишь однажды, в I квартале 2019 г., в остальные периоды наблюдений в течение 15 лет он был выше.
Индекс показывает отношение потребителей к экономической ситуации, их ожидания на ближайший год. Он основан на интернет-опросе 33 000 респондентов в 68 странах. Мировые значения индекса выше, но опустились заметнее: на 14 пунктов до 92 в среднем по миру и на 12 пунктов до 74 в Европе. Россия занимает 61-е место по этому показателю в мире. Еще ниже он, например, в Украине, Белоруссии, Италии.
В России снизились значения всех трех показателей, на основе которых складывается индекс: оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги. Число россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив на ближайшие 6 месяцев, во II квартале 2020 г. сократилось на 10 п. п. до 23% по сравнению с IV кварталом 2019 г. Доля тех, кто считает, что сейчас подходящее время тратить деньги, сократилась на 3 п. п. до 17%.
Негативное влияние пандемии COVID-19 ощутили большинство стран во всем мире, поэтому снижение индекса потребительского доверия не стало сюрпризом, говорит директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова. Часть людей потеряли работу, другие лишились части заработка и оказались в ситуации неопределенности, что привело к перераспределению трат и сокращению расходов. Сильнее всего во II квартале опрошенные были обеспокоены состоянием экономики: их доля увеличилась на 20 п. п. – на 39% больше в сравнении с IV кварталом 2019 г. Среди других поводов для беспокойства респонденты назвали состояние здоровья (30%, минус 3 п. п.), увеличение цен на продовольствие (29%, плюс 1 п. п.) и т. д. Но одновременно с этим доля тех, кто уверен в выходе из кризиса в течение года, увеличилась с 6% до 17%, говорит Волкова. По ее мнению, это может говорить о том, что пессимистичный настрой не продлится долго.
Nielsen также отмечает, что в период самоизоляции потребительское поведение изменилось: россияне стали меньше экономить на еде и алкоголе, больше развлекались дома, отказывая себе в одежде и отпусках, говорит Волкова. По данным IT-компании «Платформа ОФД», средний чек продуктовых магазинов во II квартале 2020 г. вырос на 24% до 537 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а продажи в денежном выражении увеличились только на 4%. Это говорит о том, что потребители стали делать покупки реже, но при этом покупали больше за один раз, объясняет представитель компании. После ажиотажного спроса на товары длительного хранения – крупы, макароны и т. д. – уже в начале самоизоляции поведение покупателей быстро вернулось к нормальному режиму, говорит представитель «Ашана». Люди снова стали покупать свежие продукты (охлажденное мясо, фрукты, овощи), кондитерские изделия (шоколад, печенье), товары для выпечки. Похожую ситуацию описывает и представитель «Магнита»: со II декады марта был повышенный спрос на социально значимые товары длительного хранения, в апреле же покупатели стали реже ходить в магазины, но покупали больше, спрос на свежие продукты вырос. Сейчас потребители постепенно возвращаются к привычному выбору покупок, говорит представитель «Магнита».
«Ашан» активно развивает онлайн-торговлю: компания стала сотрудничать со «Сбермаркетом» и IGooods, а также начала тестировать собственную доставку из магазинов, в том числе свежих продуктов, кулинарии и т. д. Продажи онлайн у ритейлера выросли более чем вдвое, говорит представитель компании.
Траты на одежду и обувь во II квартале на 58% ниже, чем во II квартале 2019 г., при этом средний чек покупки увеличился на 2% до 2331 руб., по данным «Платформы ОФД». Продажи обуви во II квартале 2020 г. меньше аналогичных показателей прошлого года на 60% в натуральном выражении, поскольку из-за пандемии коронавируса непродовольственный ритейл открылся лишь в июне, говорит владелец Zenden Group (бренды Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов. После открытия был прирост продаж: сработал отложенный спрос, к тому же торговля началась с распродаж, продолжает он.
Трафик во II квартале снизился на 21%, но выручка за этот период на 6% больше выручки за тот же период прошлого года, говорит президент Finn Flare Ксения Рясова. Эффект отложенного спроса после открытия магазинов в Москве уже идет на спад, а в регионах продажи пока растут, потому что там магазины только начали открываться после самоизоляции. Средний чек во II квартале вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Рясова. При этом общие продажи в натуральном выражении сократились на 55% из-за закрытия розницы: в апреле – мае были только онлайн-продажи, говорит Рясова. В открывшихся магазинах трафик упал: в июне на 42,5% к июню 2019 г. При этом интернет-продажи выросли – на 24% за II квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Рясова.
По итогам 2020 г. Павлов не ждет снижения продаж к прошлому году: с 1 июля будет введена обязательная маркировка обуви, в результате чего рынок очистится от контрафакта и некоторые компании уйдут с рынка. После полной отмены во всех регионах режима самоизоляции будет долгий период восстановления, спрос начнет расти к ноябрю, считает Рясова.