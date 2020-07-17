Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет

Nielsen также отмечает, что в период самоизоляции потребительское поведение изменилось: россияне стали меньше экономить на еде и алкоголе, больше развлекались дома, отказывая себе в одежде и отпусках, говорит Волкова. По данным IT-компании «Платформа ОФД», средний чек продуктовых магазинов во II квартале 2020 г. вырос на 24% до 537 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а продажи в денежном выражении увеличились только на 4%. Это говорит о том, что потребители стали делать покупки реже, но при этом покупали больше за один раз, объясняет представитель компании. После ажиотажного спроса на товары длительного хранения – крупы, макароны и т. д. – уже в начале самоизоляции поведение покупателей быстро вернулось к нормальному режиму, говорит представитель «Ашана». Люди снова стали покупать свежие продукты (охлажденное мясо, фрукты, овощи), кондитерские изделия (шоколад, печенье), товары для выпечки. Похожую ситуацию описывает и представитель «Магнита»: со II декады марта был повышенный спрос на социально значимые товары длительного хранения, в апреле же покупатели стали реже ходить в магазины, но покупали больше, спрос на свежие продукты вырос. Сейчас потребители постепенно возвращаются к привычному выбору покупок, говорит представитель «Магнита».