В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

«Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора, но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители ‒ без масок», ‒ сообщил Немерюк РБК. По его данным, сегодня около трети жителей носят маски в общественных местах, тогда как в мае их было более 90%.