В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинахРоспотребнадзор уже приостановил работу двух торговых точек
Более 6000 торговых предприятий в столице получили предписания на общую сумму примерно 300 млн руб. за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка. По его словам, из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора два магазина уже закрыты.
Речь идет о магазинах «Пятерочка» (входят в Х5 Retail Group. ‒ «Ведомости»), уточнил источник в департаменте. Он пояснил, что в торговых залах этих объектов отсутствовали обеззараживатели воздуха, а персонал не носил защитные маски.
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5. По его словам, все необходимые меры профилактики распространения коронавируса группа выполняет: в магазинах нанесена специальная разметка, сотрудникам и покупателям предлагаются антисептики, покупателям без масок могут отказать в обслуживании и вызвать представителей правоохранительных органов.
Москва сейчас лидирует по общему количеству случаев COVID-19 среди всех российских городов. По данным оперштаба на 31 июля, в городе выявлено 241 359 случаев заболевания. За последние сутки зарегистрировано 695 случаев (днем ранее ‒ 678).
«Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора, но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители ‒ без масок», ‒ сообщил Немерюк РБК. По его данным, сегодня около трети жителей носят маски в общественных местах, тогда как в мае их было более 90%.
Проверять предприятия торговли в Москве активно начали с последней недели июля, сказал «Ведомостям» президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров. Столичная мэрия, по его словам, обеспокоена тем, что люди перестали носить маски. Шакиров говорит, что все крупные торговые центры стараются соблюдать меры предосторожности: маски и перчатки продаются или выдаются бесплатно на входе.
Охрана объектов может также не допустить посетителей, отказывающихся надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ). Масочный режим обязателен для сотрудников, хотя многие ранее держали маски на подбородках, но сейчас с этим строго, отмечает Шакиров. В торговых точках обязательно наличие бактерицидных ламп и санитайзеров.
Факт проверок торговых точек подтвердили «Ведомостям» и некоторые крупные компании, например Inventive Retail Group (управляет магазинами re:Store, Lego, Nike и т. д). Они прошли без замечаний, уверяет ее представитель. Компания, по его словам, следит за всеми предписаниями и соблюдает требования Роспотребнадзора, а охрана и сотрудники магазина напоминают покупателям о необходимости использовать СИЗ.
Проверки проводятся регулярно, говорит представитель сети «Ашан»: сейчас компания запускает дополнительное информирование клиентов, чтобы еще раз напомнить о необходимости использования СИЗ на объектах розничной торговли. «Это не ужесточение, а напоминание о соблюдении принятых мер», ‒ отмечает представитель ритейлера.
Информация об ужесточении контроля масочного режима со стороны властей поступает последние два дня, но проверок пока не было, говорит президент Baon Илья Ярошенко. По его словам, компания максимально контролирует ношение СИЗ сотрудниками, для покупателей в продаже есть маски.
Представитель «Магнита» от комментариев отказался. В «Ленте», IKEA, «Детском мире» на запрос «Ведомостей» не ответили.
За нарушение норм санитарно-эпидемического характера предусмотрена административная ответственность: в Москве за неисполнение требований к работе объектов розничной торговли для юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., а за повторное нарушение ‒ от 300 000 до 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток, предупреждает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.