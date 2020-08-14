Минэкономразвития сообщило о планах по ежемесячному обновлению реестра МСП

«Даже если компания только создается, ее смогут включить в реестр МСП только через год, после сдачи налоговой отчетности. Или, например, в кризис у компаний существенно падают объемы выручки до порога среднего бизнеса, они государственную поддержку получить не могут. А если он будет обновляться раз в месяц, то это обеспечит реестру нужный динамизм и более эффективный доступ для субъектов МСП в случае получения поддержки или иных льгот, которые положены субъектам МСП. Поскольку критерий (для получения льгот. ‒ Прим. ред.) ‒ именно наличие компаний в реестре», ‒ говорит собеседница.