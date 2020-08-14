Минэкономразвития сообщило о планах по ежемесячному обновлению реестра МСП

Минэкономразвития сообщило о планах по ежемесячному обновлению реестра МСПЭто позволит большему количеству компаний своевременно претендовать на господдержку
Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба прорабатывают вопрос о ежемесячном обновлении Единого реестра малых и средних предприятий, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
«Минэкономразвития России совместно с ФНС России прорабатывает возможность ежемесячного обновления реестра. Таким образом, будут минимизированы риски исключения из реестра предпринимателей именно в августе», ‒ сказал представитель министерства. «Ведомости» направили запрос в ФНС.
Обновленные данные в реестре МСП налоговая служба публикует ежемесячно на основании информации о новых зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях или о прекращении их деятельности, производимой продукции или участии в госзакупках. Но само включение компаний в реестр, которое позволяет компаниям получать существенные льготы, происходит только раз в год ‒ 10 августа, на основании налоговой отчетности, предоставленной в ФНС до 30 июня. Из-за этого компании не могут получить своевременную господдержку и льготы, рассказала «Ведомостям» вице-президент РСПП Мария Глухова.
«Даже если компания только создается, ее смогут включить в реестр МСП только через год, после сдачи налоговой отчетности. Или, например, в кризис у компаний существенно падают объемы выручки до порога среднего бизнеса, они государственную поддержку получить не могут. А если он будет обновляться раз в месяц, то это обеспечит реестру нужный динамизм и более эффективный доступ для субъектов МСП в случае получения поддержки или иных льгот, которые положены субъектам МСП. Поскольку критерий (для получения льгот. ‒ Прим. ред.) ‒ именно наличие компаний в реестре», ‒ говорит собеседница.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса субъектам МСП выделяется существенное количество льгот и мер поддержки. Помимо «надзорных каникул», более низкой налоговой ставки на прибыль, чем у крупного бизнеса, и расширения доступа к госзакупкам правительство ввело дополнительные меры стимулирования МСП. Например, компании, которые включены в реестр МСП и имеют ОКВЭД отрасли, включенной в список пострадавших от коронавируса, могут получить субсидию на выплату МРОТ сотрудникам при условии сохранения занятости на уровне 90% от показателя на 1 апреля 2020 г. Помимо этого для малого бизнеса уменьшили ставку по страховым взносам с 30 до 15%,предоставили возможность аренды на льготных условиях и государственные гарантии в сфере банковских кредитов.
По состоянию на 10 августа в реестр МСП было включено 5,6 млн компаний, в которых работают 15,52 млн человек. Число компаний в реестре за месяц сократилось на 7,6% по сравнению с июлем. В пресс-службе ФНС тогда поясняли «Ведомостям», что доля субъектов малого и среднего предпринимательства по-прежнему выше, чем в 2016–2018 гг. «По состоянию на 10 августа 2020 г. эта цифра составляет 73,4%. По сравнению с показателями прошлого года (74,1%) снижение составило менее 1%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение деловой активности», – отметили в ведомстве.
Минэкономразвития является куратором национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был утвержден в начале 2019 г. Идея нацпроекта заключается в помощи бизнесу на каждом цикле его развития: от официальной регистрации до расширения бизнеса с выходом на зарубежные рынки. Основными целями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5% (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56%), а также увеличение численности работников в секторе МСБ до 25 млн человек.
В середине июля Владимир Путин предложил скорректировать работу по нацпроектам «с учетом реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике». Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 г., но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года. Представитель Минэкономразвития также сообщил «Ведомостям», что «именно сейчас актуализируется паспорт национального проекта с учетом национальных целей и нашего опыта реализации проекта в предыдущий период».