Выручка кафе и ресторанов Москвы до сих пор не достигла докризисного уровня

Выручка кафе и ресторанов Москвы до сих пор не достигла докризисного уровняСтоличный общепит заработал в августе на четверть меньше, чем в прошлом году
Выручка столичных кафе и ресторанов в августе 2020 г. оказалась ниже на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании производителя онлайн-касс «Эвотор» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Для анализа использовались данные более 30 000 онлайн-касс в торгово-сервисных предприятиях малого и среднего бизнеса Москвы. Сравнивался ежемесячный оборот сегментов бизнеса в 2020 и 2019 гг. с поправкой на рост базы.
По данным компании, в августе и начале сентября так и не открылись около 20% столичных кафе и ресторанов. Как уточнил представитель компании, на выручке ресторанов и кафе отразились несколько факторов: снижение доходов населения, уменьшение туристического потока (в том числе за счет закрытых границ) и новые требования Роспотребнадзора к заведениям (за счет увеличения расстояния между столиками снизилось количество посадочных мест).
Рестораны и кафе в Москве начали открываться с 23 июня, когда был официально снят запрет в связи с пандемией коронавируса. За последнюю неделю июня общепит заработал всего 38% от прошлогодней выручки, при этом доля неоткрывшихся заведений тогда составляла 38% по сравнению с началом марта (до введения режима ограничений). В течение июля число работающих кафе постепенно росло – выручка достигла 69% от аналогичного периода прошлого года.
Индустрия гостеприимства также находится в минусе – мини-гостиницы недополучили 36% прошлогоднего оборота из-за сокращения потока туристов и командировочных.
Как отмечают в «Эвоторе», москвичи продолжают экономить на фитнес-клубах, бассейнах. Так как фитнес-клубам разрешили работать только с 23 июня, за первый месяц лета они недополучили почти 75% оборота прошлого года. В июле спортклубы заработали 48% выручки прошлого года, а в августе – уже 61%.
Ранее оценку потребительских расходов дал Сбербанк в своем обзоре «Оперативная оценка потребительской активности россиян 17–23 августа», в котором говорилось, что траты россиян достигли докризисного уровня за три недели августа. В исследовании уточнялось, что практически весь прирост трат за третью неделю августа произошел за счет непродовольственных товаров (+12,4% относительно аналогичного периода 2019 г.). В частности, расходы на ПО и компьютеры выросли на 42,1%, на бытовую технику – на 26,5%, а на телекоммуникационные услуги – на 23,7%.