Выручка кафе и ресторанов Москвы до сих пор не достигла докризисного уровня

Выручка столичных кафе и ресторанов в августе 2020 г. оказалась ниже на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании производителя онлайн-касс «Эвотор» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Для анализа использовались данные более 30 000 онлайн-касс в торгово-сервисных предприятиях малого и среднего бизнеса Москвы. Сравнивался ежемесячный оборот сегментов бизнеса в 2020 и 2019 гг. с поправкой на рост базы.