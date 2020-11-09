Россия может резко повысить пошлины на экспорт подсолнечника

Россия может резко повысить пошлины на экспорт подсолнечникаЭтого много лет добиваются производители масла, чтобы сдержать вывоз сырья
На заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 9 ноября принято принципиальное решение о необходимости повышения экспортной пошлины на подсолнечник, рассказали «Ведомостям» два сотрудника масложировых компаний и федеральный чиновник.
Сейчас действует ставка в 6,5%, но не менее 9,75 евро/т. Начиная с января 2021 г. она может повыситься как минимум до 30%, знают два сотрудника масложировых компаний. Человек, близкий к подкомиссии, говорит, что рассматривается также повышение ставки до 40%. Ее итоговый размер будет согласован позже, знает один из собеседников «Ведомостей». В Минэкономразвития сообщили, что рассматривают повышение пошлины как одну из мер регулирования. Пресс-служба правительства на вопросы не ответила.