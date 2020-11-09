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Россия может резко повысить пошлины на экспорт подсолнечника

Этого много лет добиваются производители масла, чтобы сдержать вывоз сырья
Екатерина Бурлакова
По оценке союза, урожай подсолнечника в 2020 г. составит около 13 млн т. /Евгений Разумный / Ведомости

На заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 9 ноября принято принципиальное решение о необходимости повышения экспортной пошлины на подсолнечник, рассказали «Ведомостям» два сотрудника масложировых компаний и федеральный чиновник.

Сейчас действует ставка в 6,5%, но не менее 9,75 евро/т. Начиная с января 2021 г. она может повыситься как минимум до 30%, знают два сотрудника масложировых компаний. Человек, близкий к подкомиссии, говорит, что рассматривается также повышение ставки до 40%. Ее итоговый размер будет согласован позже, знает один из собеседников «Ведомостей». В Минэкономразвития сообщили, что рассматривают повышение пошлины как одну из мер регулирования. Пресс-служба правительства на вопросы не ответила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных