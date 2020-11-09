Россия может резко повысить пошлины на экспорт подсолнечника

Сейчас действует ставка в 6,5%, но не менее 9,75 евро/т. Начиная с января 2021 г. она может повыситься как минимум до 30%, знают два сотрудника масложировых компаний. Человек, близкий к подкомиссии, говорит, что рассматривается также повышение ставки до 40%. Ее итоговый размер будет согласован позже, знает один из собеседников «Ведомостей». В Минэкономразвития сообщили, что рассматривают повышение пошлины как одну из мер регулирования. Пресс-служба правительства на вопросы не ответила.