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Лоукостер «Победа» открывает новую базу в «Шереметьево»

На нее в 2021 году придется около 11% пассажиропотока компании
Анастасия Львова
Эксперты говорят, что сервис «Победы» может быть «легким шоком» для многих пассажиров «Аэрофлота» /Андрей Гордеев / Ведомости

11% прогнозируемого пассажиропотока лоукостера в 2021 г. придется именно на клиентов в «Шереметьево». «Суммарно мы хотим перевезти в 2021 г. 13,5 млн человек. Только из «Шереметьево» – 1,5 млн человек», – заявил гендиректор компании Андрей Калмыков на брифинге для журналистов.

В 2020 г., когда компания полностью останавливала полеты на два месяца (апрель – май), пассажиропоток составил 9,1 млн человек, в 2019 г. – 10,3 млн человек. Согласно стратегии группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия»), к 2028 г. лоукостер должен перевозить почти половину клиентов группы – 55–65 млн человек в год из 130 млн. В прошлом году все авиакомпании «Аэрофлота» перевезли 30,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных