Лоукостер «Победа» открывает новую базу в «Шереметьево»На нее в 2021 году придется около 11% пассажиропотока компании
11% прогнозируемого пассажиропотока лоукостера в 2021 г. придется именно на клиентов в «Шереметьево». «Суммарно мы хотим перевезти в 2021 г. 13,5 млн человек. Только из «Шереметьево» – 1,5 млн человек», – заявил гендиректор компании Андрей Калмыков на брифинге для журналистов.
В 2020 г., когда компания полностью останавливала полеты на два месяца (апрель – май), пассажиропоток составил 9,1 млн человек, в 2019 г. – 10,3 млн человек. Согласно стратегии группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия»), к 2028 г. лоукостер должен перевозить почти половину клиентов группы – 55–65 млн человек в год из 130 млн. В прошлом году все авиакомпании «Аэрофлота» перевезли 30,2 млн человек.
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