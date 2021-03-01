Лоукостер «Победа» открывает новую базу в «Шереметьево»

В 2020 г., когда компания полностью останавливала полеты на два месяца (апрель – май), пассажиропоток составил 9,1 млн человек, в 2019 г. – 10,3 млн человек. Согласно стратегии группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия»), к 2028 г. лоукостер должен перевозить почти половину клиентов группы – 55–65 млн человек в год из 130 млн. В прошлом году все авиакомпании «Аэрофлота» перевезли 30,2 млн человек.