«Газпром нефть» будет строить дороги

«Газпром нефть» создала специализированное предприятие «Газпромнефть – дорожное строительство», сообщила компания 30 марта. «Дочка» начнет строить первые межпромысловые дороги на месторождениях в ХМАО-Югре и Тюменской области уже в 2021 г., позднее в ее задачи также войдет строительство автодорог регионального и муниципального значения. «В настоящее время рассматривается возможность применения наших технологий на автомобильных дорогах общего пользования», – добавили в «Газпром нефти». Предприятие открыто для сотрудничества с заказчиками из других российских регионов. К 2025 г. компания планирует построить порядка 350 км дорог.