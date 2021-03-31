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«Газпром нефть» будет строить дороги

Преимуществом компании станет низкая стоимость стройматериалов, считают эксперты
Анна Подлинова Александр Волобуев
«Газпром нефть» утверждает, что сможет обеспечить низкую себестоимость строительных работ благодаря использованию собственной технологии стабилизации грунтов  /Андрей Гордеев / Ведомости

«Газпром нефть» создала специализированное предприятие «Газпромнефть – дорожное строительство», сообщила компания 30 марта. «Дочка» начнет строить первые межпромысловые дороги на месторождениях в ХМАО-Югре и Тюменской области уже в 2021 г., позднее в ее задачи также войдет строительство автодорог регионального и муниципального значения. «В настоящее время рассматривается возможность применения наших технологий на автомобильных дорогах общего пользования», – добавили в «Газпром нефти». Предприятие открыто для сотрудничества с заказчиками из других российских регионов. К 2025 г. компания планирует построить порядка 350 км дорог.

По словам директора коммерческой дирекции «Газпром нефти» Левана Кадагидзе, новое направление бизнеса запустили благодаря развитию битумного бизнеса компании и наработке межотраслевых компетенций в нефтепереработке и дорожном строительстве. Так, по итогам 2020 г. «Газпром нефть» нарастила общий объем продаж битумной и битумопроизводной продукции на 10% до 2,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных