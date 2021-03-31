«Газпром нефть» будет строить дороги

«Газпром нефть» будет строить дорогиПреимуществом компании станет низкая стоимость стройматериалов, считают эксперты
«Газпром нефть» создала специализированное предприятие «Газпромнефть – дорожное строительство», сообщила компания 30 марта. «Дочка» начнет строить первые межпромысловые дороги на месторождениях в ХМАО-Югре и Тюменской области уже в 2021 г., позднее в ее задачи также войдет строительство автодорог регионального и муниципального значения. «В настоящее время рассматривается возможность применения наших технологий на автомобильных дорогах общего пользования», – добавили в «Газпром нефти». Предприятие открыто для сотрудничества с заказчиками из других российских регионов. К 2025 г. компания планирует построить порядка 350 км дорог.
По словам директора коммерческой дирекции «Газпром нефти» Левана Кадагидзе, новое направление бизнеса запустили благодаря развитию битумного бизнеса компании и наработке межотраслевых компетенций в нефтепереработке и дорожном строительстве. Так, по итогам 2020 г. «Газпром нефть» нарастила общий объем продаж битумной и битумопроизводной продукции на 10% до 2,9 млн т.