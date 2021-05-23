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РЖД просит из ФНБ 25% стоимости восточной ветки БАМа

Кто даст остальные 260–525 млрд руб., пока не ясно
Денис Ильюшенков Василий Милькин
На удвоение восточной ветки БАМа может уйти до 700 млрд руб. /Павел Львов / РИА Новости

Восточная ветка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – это однопутный неэлектрифицированный участок протяженностью 1916 км от Тынды в Амурской области до порта Ванино в Хабаровском крае. Его строили в 1970-х гг. прошлого века Железнодорожные войска. В 2020 г. по этому участку перевезли 24 млн т грузов (в основном угля).

В марте 2021 г. президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению восточного участка БАМа для увеличения экспорта угля с якутских месторождений, а также проработать механизмы финансирования данного проекта, не исключая использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в нем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных