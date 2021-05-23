РЖД просит из ФНБ 25% стоимости восточной ветки БАМа

РЖД просит из ФНБ 25% стоимости восточной ветки БАМаКто даст остальные 260–525 млрд руб., пока не ясно
Восточная ветка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – это однопутный неэлектрифицированный участок протяженностью 1916 км от Тынды в Амурской области до порта Ванино в Хабаровском крае. Его строили в 1970-х гг. прошлого века Железнодорожные войска. В 2020 г. по этому участку перевезли 24 млн т грузов (в основном угля).
В марте 2021 г. президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению восточного участка БАМа для увеличения экспорта угля с якутских месторождений, а также проработать механизмы финансирования данного проекта, не исключая использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в нем.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам