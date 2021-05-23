РЖД просит из ФНБ 25% стоимости восточной ветки БАМа

Восточная ветка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – это однопутный неэлектрифицированный участок протяженностью 1916 км от Тынды в Амурской области до порта Ванино в Хабаровском крае. Его строили в 1970-х гг. прошлого века Железнодорожные войска. В 2020 г. по этому участку перевезли 24 млн т грузов (в основном угля).