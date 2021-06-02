Металлурги договорились о скидке

Металлурги договорились о скидкеСнижение стоимости металлопродукции для госзаказа – разовая мера, которая не решит проблему комплексно, считают эксперты
Минпромторг РФ и руководители российских металлургических компаний приступили к согласованию мер для снижения стоимости металлопродукции, идущей на исполнение госзаказов, сообщило министерство. Это стало итогом совещания у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в котором приняли также участие представители Минфина и Минэкономразвития.
Согласно сообщению Минпромторга, в ходе совещания достигнута договоренность об обеспечении исполнителей гособоронзаказа металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене и заключении с металлургами прямых долгосрочных контрактов по государственным стройкам с формульным ценообразованием.
Два источника «Ведомостей» в компаниях – участницах совещания сообщили, что в нем приняли участие руководители и владельцы всех крупнейших российских компаний в сфере черной металлургии, а также крупнейших игроков сектора цветной металлургии – «Русала» и «Норильского никеля».
В Минпромторге сообщили, что на совещании предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв, чтобы в периоды высокого спроса интервенциями металла на рынках сбивать цену. Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались, добавили в министерстве.
Предполагалось, что центральными вопросами совещания будут ценообразование в российском металлургическом секторе и механизмы предполагаемых изъятий у металлургов в пользу государства сверхдоходов, полученных в результате роста цен на металлы, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с подготовкой мероприятия. Так, в декабре 2020 г. цена на стальную арматуру выросла на 40% к ноябрю, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. По данным Национального объединения строителей, которые приводит ТАСС, с марта по май 2021 г. отдельные виды арматуры подорожали более чем на 40%. Причины, которые указывают сами металлурги, – рост цен на металлы на мировых рынках, связанный с высоким спросом на фоне отмены ограничительных мер в ходе пандемии коронавируса.
Два источника «Ведомостей» в компаниях – участницах совещания отметили, что механизмы изъятия были затронуты. «Вместо этого [изъятий] в ходе совещания Минпромторг призвал интенсифицировать вопрос предоставления скидок по госстройкам», – пояснил один из источников. Он добавил, что по итогам совещания будут представлены консолидированные предложения премьеру-министру РФ Михаилу Мишустину.
С 2020 г. правительство обсуждает возможность регулирования цен на металлопродукцию после жалоб застройщиков на рост стоимости арматуры для строительства. Для стабилизации цен на металлопрокат в декабре 2020 г. были введены, а в мае 2021 г. увеличены заградительные пошлины на экспорт лома черных металлов. При этом Федеральная антимонопольная служба в декабре предлагала ввести заградительные пошлины и на экспорт стальной продукции.
31 мая первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что российские металлургические компании в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса увеличили доходы в несколько раз, в том числе за счет повышения цен на продукцию на внутреннем рынке, и должны вернуть 100 млрд руб. государству в виде налогов.
«Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас – государство, бюджет – в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», – сказал Белоусов.
Инициативу Белоусова публично раскритиковали председатель совета директоров группы НЛМК, глава ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин, и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин. Сама ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские предприятия черной металлургии) сообщила, что налоговые платежи металлургических компаний по итогам первого полугодия 2021 г. составят более 200 млрд руб., – это почти вдвое (примерно на 100 млрд руб.) превышает показатели 2020 г. По итогам 2021 г. рост налоговых поступлений в бюджетную систему страны может составить 250 млрд руб. к уровню прошлого года.
«В металлургической отрасли отсутствует привязка налоговых отчислений к динамике цен на руду и сталь. НДПИ определяется либо исходя из фиксированных ставок в рублях, либо в процентах от себестоимости добычи. При этом экспортная пошлина в отрасли отсутствует., – отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. – В результате наибольший объем выплат приходится на налог на прибыль, который платится по стандартной ставке 20%. Беспрецедентный рост стоимости металлов в 2020 г. обусловил и рост налоговых отчислений. При этом дивидендные выплаты также значительно выросли. Металлургическая отрасль стала одним из лидером по дивидендной доходности, а общий объем выплат акционерам в разы превышал капитальные затраты». Объем дивидендов акционерам «Металлоинвеста» превысил объем капитальных затрат в 3,8, НЛМК – 1,8 раз, у «Северстали» – 1,7, подсчитал он.
«Внутренний рынок для российских металлургов более рентабельный, чем зарубежный», – отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В результате роста цен на железную руду и сталь соотношение EBITDA к выручке в 1 кв. 2021 г. увеличилась до рекордных значений: 33% у ММК, 41% у НЛМК, 52% у «Северстали». «Металлурги на российском рынке имеют большую маржинальность, поэтому нужны, конечно, системные решения, чтобы ситуацию нивелировать», – считает Бурмистров. Снижение стоимости металлопродукции для госзаказа – разовая мера, которая не решит проблему комплексно. Целесообразнее рассмотреть вопрос о равномерном распределении нагрузки среди добывающих отраслей», – соглашается Суверов.
По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% – у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60 %, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.
«Поскольку в настоящее время распределение денежного потока металлургического сектора направлено на выплату дивидендов, потенциальное увеличение налоговой нагрузки не окажет негативного влияния на развитие отрасли», – резюмирует Суверов.
По итогам совещания Минпромторг создаст реестр исполнителей гособоронзаказа и список бенефициаров льготных контрактов – тогда и станет понятно, в какие суммы металлургам обойдутся новые договоренности с властями.