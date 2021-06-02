Металлурги договорились о скидке

Предполагалось, что центральными вопросами совещания будут ценообразование в российском металлургическом секторе и механизмы предполагаемых изъятий у металлургов в пользу государства сверхдоходов, полученных в результате роста цен на металлы, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с подготовкой мероприятия. Так, в декабре 2020 г. цена на стальную арматуру выросла на 40% к ноябрю, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. По данным Национального объединения строителей, которые приводит ТАСС, с марта по май 2021 г. отдельные виды арматуры подорожали более чем на 40%. Причины, которые указывают сами металлурги, – рост цен на металлы на мировых рынках, связанный с высоким спросом на фоне отмены ограничительных мер в ходе пандемии коронавируса.