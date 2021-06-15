Американский маркетплейс iHerb начинает регистрировать свои БАДы в России

Американская компания iHerb, специализирующаяся на продаже витаминов и биологически активных добавок (БАД) на одноименном маркетплейсе, намерена инвестировать 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России, рассказал «Ведомостям» ее представитель. По его словам, такая мера позволит компании реализовывать свои товары в том числе в российских аптеках. Сейчас приобрести их можно только на ее маркетплейсе на условиях трансграничной торговли, отмечает собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что компания планирует зарегистрировать в общей сложности примерно 10 000 наименований.