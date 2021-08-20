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Федеральная грузовая компания РЖД собирается продать все свои крытые вагоны

Стартовая цена парка на аукционе составит 10,1 млрд рублей
Ксения Потаева
Ведомсоти

Как стало известно «Ведомостям», 20 августа один из крупнейших железнодорожных операторов – Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка» РЖД) планирует объявить о начале торгов на право заключения договора купли-продажи собственного парка крытых вагонов. Аукцион на повышение пройдет на площадке АО «Комита» 23 сентября. Начальная цена сделки – 10,1 млрд руб.

ФГК владеет третьим по величине парком крытых вагонов в России после Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина и «Атланта» Алексея Тайчера. На торги выставят весь крытый парк ФГК – 4986 вагонов, что составляет порядка 9% от общероссийского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных