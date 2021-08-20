Федеральная грузовая компания РЖД собирается продать все свои крытые вагоны

Федеральная грузовая компания РЖД собирается продать все свои крытые вагоныСтартовая цена парка на аукционе составит 10,1 млрд рублей
Как стало известно «Ведомостям», 20 августа один из крупнейших железнодорожных операторов – Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка» РЖД) планирует объявить о начале торгов на право заключения договора купли-продажи собственного парка крытых вагонов. Аукцион на повышение пройдет на площадке АО «Комита» 23 сентября. Начальная цена сделки – 10,1 млрд руб.
ФГК владеет третьим по величине парком крытых вагонов в России после Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина и «Атланта» Алексея Тайчера. На торги выставят весь крытый парк ФГК – 4986 вагонов, что составляет порядка 9% от общероссийского.
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