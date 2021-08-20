Федеральная грузовая компания РЖД собирается продать все свои крытые вагоны

ФГК владеет третьим по величине парком крытых вагонов в России после Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина и «Атланта» Алексея Тайчера. На торги выставят весь крытый парк ФГК – 4986 вагонов, что составляет порядка 9% от общероссийского.