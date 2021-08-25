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Венгрия заключает новый контракт с «Газпромом»

Страна хочет учесть свои потери от прекращения транзита газа на Балканы
Анна Подлинова
Венгрия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину /ВИТАЛИЙ ТИМКИВ / ТАСС

Венгрия планирует осенью 2021 г. заключить новый долгосрочный контракт на поставку российского газа. Об этом 24 августа заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Он пояснил, что речь идет о заключении контракта на 15 лет.

«Мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с «Газпромом». Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник (30 августа. – «Ведомости») с генеральным директором «Газпрома» г-ном [Алексеем] Миллером мы обсудим последние подробности этого договора», – сказал Сийярто (цитата по «Интерфаксу»). Министр отметил, что стороны должны согласовать два оставшихся открытыми вопроса – цену на газ и «гибкость соглашения». «Чтобы это, например, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и цене», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных