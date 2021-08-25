Венгрия заключает новый контракт с «Газпромом»Страна хочет учесть свои потери от прекращения транзита газа на Балканы
Венгрия планирует осенью 2021 г. заключить новый долгосрочный контракт на поставку российского газа. Об этом 24 августа заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Он пояснил, что речь идет о заключении контракта на 15 лет.
«Мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с «Газпромом». Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник (30 августа. – «Ведомости») с генеральным директором «Газпрома» г-ном [Алексеем] Миллером мы обсудим последние подробности этого договора», – сказал Сийярто (цитата по «Интерфаксу»). Министр отметил, что стороны должны согласовать два оставшихся открытыми вопроса – цену на газ и «гибкость соглашения». «Чтобы это, например, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и цене», – сказал он.