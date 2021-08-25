Венгрия заключает новый контракт с «Газпромом»

«Мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с «Газпромом». Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник (30 августа. – «Ведомости») с генеральным директором «Газпрома» г-ном [Алексеем] Миллером мы обсудим последние подробности этого договора», – сказал Сийярто (цитата по «Интерфаксу»). Министр отметил, что стороны должны согласовать два оставшихся открытыми вопроса – цену на газ и «гибкость соглашения». «Чтобы это, например, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и цене», – сказал он.