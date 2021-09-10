Бывший замминистра транспорта Олерский получил контроль над терминалом в Мурманске

Бывший замминистра транспорта Олерский получил контроль над терминалом в МурманскеС учетом дефицита портовых мощностей на северо-западе России проект будет востребован
ООО «Круизные и транспортные инвестиции» (КТИ) бывшего заместителя министра транспорта Виктора Олерского 7 сентября стало владельцем доли в 50% в ООО «Морской терминал Тулома» в Мурманской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Ранее этой долей владел «Роквелл капитал» Глеба Франка.
Номинальная стоимость доли КТИ составляет 2,5 млн руб. Сама КТИ создана в июле 2020 г., ее уставный капитал – 1 млн руб., единственный учредитель – Олерский. Цена приобретения доли в Туломе не раскрывается. Представитель Олерского отказался от комментариев.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам