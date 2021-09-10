Бывший замминистра транспорта Олерский получил контроль над терминалом в Мурманске

Номинальная стоимость доли КТИ составляет 2,5 млн руб. Сама КТИ создана в июле 2020 г., ее уставный капитал – 1 млн руб., единственный учредитель – Олерский. Цена приобретения доли в Туломе не раскрывается. Представитель Олерского отказался от комментариев.