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Бывший замминистра транспорта Олерский получил контроль над терминалом в Мурманске

С учетом дефицита портовых мощностей на северо-западе России проект будет востребован
Ксения Потаева Галина Казакулова
Терминал Тулома должен быть построен на западном берегу Кольского залива, напротив Мурманского порта (на фото) / Максим Стулов / Ведомости

ООО «Круизные и транспортные инвестиции» (КТИ) бывшего заместителя министра транспорта Виктора Олерского 7 сентября стало владельцем доли в 50% в ООО «Морской терминал Тулома» в Мурманской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Ранее этой долей владел «Роквелл капитал» Глеба Франка.

Номинальная стоимость доли КТИ составляет 2,5 млн руб. Сама КТИ создана в июле 2020 г., ее уставный капитал – 1 млн руб., единственный учредитель – Олерский. Цена приобретения доли в Туломе не раскрывается. Представитель Олерского отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных