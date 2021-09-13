«Домодедово» теряет рейсы Smartavia

Cейчас хабы Smartavia находятся в столичном «Домодедово», петербургском «Пулково» и в аэропорту Архангельска. В этих городах базируется ее парк: 12 узкофюзеляжных Boeing 737-700/800 и три A320neo. «Шереметьево» могло переманить перевозчика, предложив лучшие условия по обслуживанию, предполагает сотрудник одной российской авиакомпании. Согласно данным из открытых источников, базовые тарифы в «Шереметьево» выше, чем во «Внуково» и «Домодедово». Например, сбор за взлет-посадку в МАШ составляет 485 руб., в «Домодедово» – 327 руб., во «Внуково» – 230 руб. за 1 т максимальной взлетной массы, предоставление терминала во «Внуково» обходится в 76–108 руб. на пассажира, в «Домодедово» – в 140–195 руб., в «Шереметьево» – в 122–482 руб. «Но о тарифах всегда можно договориться. Значит, в «Шереметьево» предложили более выгодные условия», – говорит ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко.