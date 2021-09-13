Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Домодедово» теряет рейсы Smartavia

Авиакомпании давят на аэропорты для получения скидок, поясняют эксперты
Анастасия Львова
Cейчас хабы Smartavia находятся в столичном «Домодедово», петербургском «Пулково» и в аэропорту Архангельска / Максим Блинов / РИА Новости

Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ) и Smartavia, входящая в десятку крупнейших российских авиакомпаний по числу пассажиров (1,9 млн человек за семь месяцев), 16 сентября подпишут соглашение о начале базирования воздушных судов авиакомпании в аэропорту. Представитель Smartavia сказал «Ведомостям», что перевозчик намерен использовать «Шереметьево» в качестве второго базового аэропорта в Московском авиаузле, отказавшись от других пояснений.

Cейчас хабы Smartavia находятся в столичном «Домодедово», петербургском «Пулково» и в аэропорту Архангельска. В этих городах базируется ее парк: 12 узкофюзеляжных Boeing 737-700/800 и три A320neo. «Шереметьево» могло переманить перевозчика, предложив лучшие условия по обслуживанию, предполагает сотрудник одной российской авиакомпании. Согласно данным из открытых источников, базовые тарифы в «Шереметьево» выше, чем во «Внуково» и «Домодедово». Например, сбор за взлет-посадку в МАШ составляет 485 руб., в «Домодедово» – 327 руб., во «Внуково» – 230 руб. за 1 т максимальной взлетной массы, предоставление терминала во «Внуково» обходится в 76–108 руб. на пассажира, в «Домодедово» – в 140–195 руб., в «Шереметьево» – в 122–482 руб. «Но о тарифах всегда можно договориться. Значит, в «Шереметьево» предложили более выгодные условия», – говорит ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных