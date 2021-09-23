Металлургам согласовали рост налогов

Металлургам согласовали рост налоговПравительство планирует изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов
Правительство и бизнес договорились по основным параметрам повышения налоговой нагрузки для металлургов, производителей удобрений и угледобывающих предприятий на три года. Об этом заявил 23 сентября премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В совещании приняли участие представители «Евраза», «Мечела», НЛМК, «Северстали», ММК, «Металлоинвеста», «Норникеля», «Русала», «Фосагро», «Уралхима» и «Еврохима».
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ключевая идея изменения налогового законодательства заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий был соразмерен доходности компаний. Предлагаемые изменения связаны с тем, что действующая налоговая система в России не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье. «В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3–5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1–2%», – напомнил министр.