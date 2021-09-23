Металлургам согласовали рост налогов

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ключевая идея изменения налогового законодательства заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий был соразмерен доходности компаний. Предлагаемые изменения связаны с тем, что действующая налоговая система в России не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье. «В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3–5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1–2%», – напомнил министр.