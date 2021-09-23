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Металлургам согласовали рост налогов

Правительство планирует изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов
Василий Милькин
Металлурги пока отбили идею правительства привязать их налоги к дивидендам и инвестициям / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство и бизнес договорились по основным параметрам повышения налоговой нагрузки для металлургов, производителей удобрений и угледобывающих предприятий на три года. Об этом заявил 23 сентября премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В совещании приняли участие представители «Евраза», «Мечела», НЛМК, «Северстали», ММК, «Металлоинвеста», «Норникеля», «Русала», «Фосагро», «Уралхима» и «Еврохима».

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ключевая идея изменения налогового законодательства заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий был соразмерен доходности компаний. Предлагаемые изменения связаны с тем, что действующая налоговая система в России не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье. «В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3–5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1–2%», – напомнил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных