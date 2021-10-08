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Аэропорты притормозили с тестом биометрии для идентификации пассажиров

Они не могут запустить проект без нормативной базы
Анастасия Львова
При дополнительном финансировании число аэропортов с биометрией до 2024 г. может быть увеличено до 13 / Андрей Гордеев  / Ведомости

Московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», новосибирский «Толмачево», а также петербургский «Пулково» в сентябре так и не запустили идентификацию пассажиров по биометрии. Об этом «Ведомостям» рассказали представители аэропортов и топ-менеджер «Толмачево».

«Сроки тестирования прохода пассажиров на рейсы по биометрии зависят от решений госорганов и пока не определены», – сообщил представитель «Шереметьево». Почему задерживается запуск – он не уточнил, переадресовав вопросы в Минтранс и Минцифры, которые курируют проект. «Домодедово» только планирует внедрить в пилотном режиме контроль пассажиров по биометрии лица», – сообщил представитель аэропорта. В «Домодедово» давно установили автоматизированные турникеты (eGate), в том числе на выходах пассажиров на посадку. При запуске теста их оснастят видеокамерами для распознавания лиц. Представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор «Пулково») сообщил, что аэропорт «готов рассмотреть возможность запуска пилотного проекта» по биометрии, но пока не запустил. При этом биометрическая система установлена на всех КПП и постах при проходе в контролируемую зону аэропорта уже с начала года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных