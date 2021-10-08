Аэропорты притормозили с тестом биометрии для идентификации пассажиров

«Сроки тестирования прохода пассажиров на рейсы по биометрии зависят от решений госорганов и пока не определены», – сообщил представитель «Шереметьево». Почему задерживается запуск – он не уточнил, переадресовав вопросы в Минтранс и Минцифры, которые курируют проект. «Домодедово» только планирует внедрить в пилотном режиме контроль пассажиров по биометрии лица», – сообщил представитель аэропорта. В «Домодедово» давно установили автоматизированные турникеты (eGate), в том числе на выходах пассажиров на посадку. При запуске теста их оснастят видеокамерами для распознавания лиц. Представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор «Пулково») сообщил, что аэропорт «готов рассмотреть возможность запуска пилотного проекта» по биометрии, но пока не запустил. При этом биометрическая система установлена на всех КПП и постах при проходе в контролируемую зону аэропорта уже с начала года.