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Цветные металлы дешевеют на фоне ослабления энергодефицита в Китае

Это толкает вниз стоимость акций ведущих российских производителей
Василий Милькин
Причиной колебаний цен на алюминий является динамика цен на уголь в Китае / Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на медь, цинк и алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снижаются со второй половины октября после резкого скачка в начале прошлого месяца. Медь с 8 по 15 октября подорожала на 14% до $10 550/т, цинк – на 22,5% до $3793/т, алюминий – на 9% до $3162/т.

Затем начался плавный спад, который усилился на прошлой неделе. В результате на 19 ноября стоимость трехмесячных фьючерсов на медь составляла $9621/т, на цинк – $3215/т, это минимальные уровни с первой декады октября. Трехмесячный фьючерс на алюминий на LME 19 ноября стоил $2661/т – на уровне конца августа (5 ноября металл стоил еще дешевле – $2490/т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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