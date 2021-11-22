Цветные металлы дешевеют на фоне ослабления энергодефицита в Китае

Цветные металлы дешевеют на фоне ослабления энергодефицита в КитаеЭто толкает вниз стоимость акций ведущих российских производителей
Цены на медь, цинк и алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снижаются со второй половины октября после резкого скачка в начале прошлого месяца. Медь с 8 по 15 октября подорожала на 14% до $10 550/т, цинк – на 22,5% до $3793/т, алюминий – на 9% до $3162/т.
Затем начался плавный спад, который усилился на прошлой неделе. В результате на 19 ноября стоимость трехмесячных фьючерсов на медь составляла $9621/т, на цинк – $3215/т, это минимальные уровни с первой декады октября. Трехмесячный фьючерс на алюминий на LME 19 ноября стоил $2661/т – на уровне конца августа (5 ноября металл стоил еще дешевле – $2490/т).
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам