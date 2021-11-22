Цветные металлы дешевеют на фоне ослабления энергодефицита в Китае

Цены на медь, цинк и алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снижаются со второй половины октября после резкого скачка в начале прошлого месяца. Медь с 8 по 15 октября подорожала на 14% до $10 550/т, цинк – на 22,5% до $3793/т, алюминий – на 9% до $3162/т.