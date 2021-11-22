Кишинев изучит вопрос о срыве платежей «Газпрому» по новому контракту

Кишинев изучит вопрос о срыве платежей «Газпрому» по новому контрактуМонополия пообещала к четвергу отключить Молдавии газ за неуплату
О невыполнении молдавской стороной контрактных обязательств по оплате текущих поставок газа журналистам рассказал 22 ноября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Очередной срок текущих платежей – 22 ноября сего года. В связи с этим "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств», – сказал Куприянов.
Со стороны Молдавии стороной контракта является «Молдовагаз», 50% в котором принадлежит «Газпрому». Молдавская компания получила письмо российской монополии, следует из заявления вице-премьера страны Андрея Спыну местному порталу Deschide.MD. «Завтра мы ознакомимся с документом, после чего примем меры», – добавил чиновник.
«Газпром» и «Молдовагаз» лишь 29 октября смогли продлить контракт на поставку российского газа на пять лет с 1 ноября 2021 г. «Газпром» сообщал, что контракт продлен «на взаимовыгодных условиях». По итогам переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера, Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана стороны также подписали протокол по урегулированию вопросов в газовой сфере. Куприянов 22 ноября подчеркнул, что важным условием продления контракта было осуществление Молдавией 100% текущих платежей за газ в срок.
Как пояснял ранее Спыну, цена на газ в новом контракте формируется за счет определенного соотношения рыночных цен на нефть (традиционно стоимость газа в долгосрочных контрактах с 1970-х гг. привязывали к котировкам на мазут и газойль. – «Ведомости») и на газ. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что на 70% контракт будет привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% – к спотовым ценам на газ в Европе. Спыну говорил, что на ноябрь цена газа для Молдавии составит около $450 за 1000 куб. м, после чего может снизиться.
Прежний контракт «Газпрома» с «Молдовагазом» истек в сентябре. В октябре Молдавия закупала у российской компании газ по рыночной цене – по $790 за 1000 куб. м. Кишинев в переговорах с «Газпромом» в октябре пытался выйти на цену в $200–300 за 1000 куб. м, писал ТАСС. При этом по истекшему контракту со смешанной привязкой (и к споту, и к нефтепродуктам) газ в республику шел по средней цене в $148 за 1000 куб. м. Переговоры осложнялись долгом Молдавии, «Газпром» предлагал скидку к цене в 25% при условии погашения долга в следующие годы. 23 октября Куприянов оценивал долг Молдавии с учетом просрочки в $709 млн.
Потребление Молдавии – 2,8 млрд куб. м газа в год с учетом Приднестровья, при остановке прокачки это может транслироваться в недопоставку 230-400 млн куб. м газа в ближайшие два месяца, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Вероятность полной остановки, по его мнению, невелика, скорее, сейчас со стороны «Газпрома» могут быть включены штрафные санкции, которые молдавской стороне придется оплатить для сохранения приемлемой цены за топливо.