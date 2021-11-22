Кишинев изучит вопрос о срыве платежей «Газпрому» по новому контракту

Прежний контракт «Газпрома» с «Молдовагазом» истек в сентябре. В октябре Молдавия закупала у российской компании газ по рыночной цене – по $790 за 1000 куб. м. Кишинев в переговорах с «Газпромом» в октябре пытался выйти на цену в $200–300 за 1000 куб. м, писал ТАСС. При этом по истекшему контракту со смешанной привязкой (и к споту, и к нефтепродуктам) газ в республику шел по средней цене в $148 за 1000 куб. м. Переговоры осложнялись долгом Молдавии, «Газпром» предлагал скидку к цене в 25% при условии погашения долга в следующие годы. 23 октября Куприянов оценивал долг Молдавии с учетом просрочки в $709 млн.