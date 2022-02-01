Зачем правительство запретило экспорт удобрений

Зачем правительство запретило экспорт удобренийРоссийским аграриям может не хватить селитры для раннего сева
В России введен запрет на экспорт аммиачной селитры из России со 2 февраля до 2 апреля 2021 г., сообщила пресс-служба правительства 1 февраля. Это решение принято для «обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора», говорится в сообщении.
Как поясняет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приводятся в сообщении, это временная мера, связанная с повышенным спросом на селитру на внутреннем рынке. «Оставшийся объем можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения», – отметил чиновник.
Как отметила пресс-служба правительства, дополнительная потребность в удобрениях возникла в связи с ожидаемым приходом ранней весны в ряде регионов России, в частности, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В ноябре 2021 г. правительство уже ввело временные ограничения, но не полный запрет на экспорт азотных удобрений с 1 декабря по 31 мая 2022 г. Тогда премьер Михаил Мишустин говорил, что ограничение продлится полгода, чтобы не допустить роста цен на продовольствие в стране. Для азотных удобрений экспорт ограничивался уровнем до 5,9 млн т, а для сложных – не более 5,35 млн т.
Мишустин пояснял, что в структуре производства азотных удобрений существенную часть занимает газ. Из газа получают аммиак – сырье для выпуска удобрений, в частности, аммиачной селитры. По его словам, за рубежом из-за роста цен на газ возник дефицит удобрений. Поэтому необходимо не допустить их дефицита и на российском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, отметил премьер.
Азотные удобрения вносятся в основном в начале посевной, что и вызывает пик спроса на них в начале года.
В конце ноября 2021 г. цены на аммиак на мировом рынке обновили исторические максимумы на фоне дорогого газа. По данным Argus, в Европе они преодолели отметку в $1000 за 1 т. Стоимость продукта также приблизилась к $1000 в портах Тампа-Бэй и Новый Орлеан (США), достигнув максимума за 33 года («Ведомости» писали об этом 1 декабря).
Аммиачная селитра – наиболее популярное удобрение у российских фермеров, составляет до 60% от потребления азотных удобрений и до 25-30% от всех удобрений, говорит аналитик «ВТБ-Капитала» Елена Сахнова. Россия производит 10 млн т аммиачной селитры в год, из них 45% потребляется фермерами, а 15% – индустриальным сектором, оставшиеся 40% экспортируются, оценила она.
Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что квота на экспорт аммиачной селитры была установлена в объеме 744 000 т, из которых экспортировано уже 370 000 т. «Принятое решение (запрет) не окажет серьезного негативного влияния на общий объем экспорта, поскольку величина годовой квоты при этом остаётся неизменной», – подчеркнули в министерстве.
Крупнейшими производителями аммиачной селитры в России являются «Уралхим» (3 млн т в год), «Акрон» (2 млн т), «Еврохим» (2 млн т), говорит Сахнова. Для «Акрона» аммиачная селитра составляет 30% от общих продаж компании, двухмесячный запрет экспорта означает лишь потерю в 1% от годовых объемов, что несущественно, отмечает она. Аналогичная ситуация и с «Еврохимом». Для «Уралхима» это около 1,5%, для «Фосагро» – менее 1%, сказала Сахнова «Ведомостям».
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) отказались от комментариев. Представитель «Уралхима» сообщил «Ведомостям», что решение никак не скажется на работе компании, так как она и сейчас всю производимую селитру отгружает на внутренний рынок. В других компаниях не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации.
Решение правительство связано с тем, что на фоне роста цен на азотные удобрения в ЕС существуют опасения, что отечественным сельхозпроизводителям может не хватить удобрений, особенно в случае начала раннего (на 3-4 недели раньше обычного) сева, согласен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Экспорт аммиачных удобрений и так ограничен до 31 мая, напоминает эксперт. «Очевидно, что экспортеры недополучат прибыль в ближайшие два месяца, однако с учетом доли российского сырья на мировом рынке в 40-45% цены, которые отреагируют ростом, позволят экспортерам заработать позже», – сказал Гришунин «Ведомостям».
Но источник в одной из компаний-производителей селитры сказал «Ведомостям», что в апреле у российских экспортеров могут возникнуть определенные проблемы с экспортными поставками из-за окончания сезона внесения удобрений в странах ЕС.