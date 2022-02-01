Зачем правительство запретило экспорт удобрений

Решение правительство связано с тем, что на фоне роста цен на азотные удобрения в ЕС существуют опасения, что отечественным сельхозпроизводителям может не хватить удобрений, особенно в случае начала раннего (на 3-4 недели раньше обычного) сева, согласен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Экспорт аммиачных удобрений и так ограничен до 31 мая, напоминает эксперт. «Очевидно, что экспортеры недополучат прибыль в ближайшие два месяца, однако с учетом доли российского сырья на мировом рынке в 40-45% цены, которые отреагируют ростом, позволят экспортерам заработать позже», – сказал Гришунин «Ведомостям».