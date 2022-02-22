«Роснефть» планирует создать три хаба для захоронения CO2

В конце декабря 2021 г. совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию развития компании до 2030 г. Особое значение в ней уделяется «зеленой повестке» и ESG. «Роснефть» ставит перед собой цель к 2050 г. достичь углеродной нейтральности по выбросам областей охвата 1 и 2 (выбросы при промышленном производстве и при потреблении энергии). К 2030 г. компания планирует сократить выбросы областей охвата 1 и 2 на 25%, а также реализовать меры по ССS. Также в планах «Роснефти» к 2030 г. достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Ранее компания планировала осуществить это не ранее 2035 г.