Число бронирований отелей на горнолыжных курортах превысило допандемийные показатели

Количество бронирований номеров в отелях Красной Поляны на праздники и выходные (с 19 по 27 февраля) увеличилось на 74% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г., свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В соседнем Сочи рост за аналогичный период составил 41%, в Адлере – 37%. А если сравнивать с февралем 2020 г. (до начала пандемии), то число бронирований увеличилось в этих городах в 2 раза, а на Красной Поляне – на 15%. Абсолютные цифры представитель Ostrovok.ru не предоставил.