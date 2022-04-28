Глава госкорпорации по ОрВД Моисеенко написал заявление об уходе

Глава госкорпорации по ОрВД Моисеенко написал заявление об уходеПричиной могли стать итоги антикоррупционной проверки и убытки ГК за последние пару лет
Генеральный директор госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) Игорь Моисеенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Оно уже подписано главой Росавиации Александром Нерадько. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к госкорпорации, и подтвердил федеральный чиновник. Последним днем работы Моисеенко на посту будет 29 апреля. Представители ГК ОрВД, Росавиации и Минтранса от комментариев отказались.
Госкорпорация была создана в 1996 г. для создания аэронавигационной инфраструктуры и обслуживания перелетов, находится в ведении Росавиации. Моисеенко руководит ГК ОрВД с 2012 г. В конце 2020 г. срок его полномочий был продлен на три года.
В марте 2022 г. комиссия аппарата правительства проводила антикоррупционную проверку в отношении деятельности гендиректора ГК ОрВД. Итоги этой проверки в апреле были направлены в правительство, говорит источник «Ведомостей», близкий к ГК. Содержание документа ему неизвестно.
В последние два года ГК ОрВД получает убытки из-за снижения объема авиаперевозок, связанных с пандемией коронавируса. Так, в 2020 г. чистый убыток госкорпорации составил 28,1 млрд руб., в 2021 г. – 17,3 млрд руб. против прибыли в 32,8 млрд и 14,7 млрд в 2018-2019 гг., писал РБК со ссылкой на отчет компании. Сейчас сайт ГК ОрВД недоступен.
Убыток провайдера аэронавигационных услуг в этом году может снова оказаться на уровне 28 млрд руб., говорит один из собеседников «Ведомостей», ссылаясь на расчеты менеджмента ГК. Он будет вызван резким снижением количества международных рейсов из-за ограничения авиасообщения с недружественными странами на фоне проведения спецоперации на Украине, а также отсутствием компенсаций за пролеты по транссибирским маршрутам. Все инвестпрограммы были свернуты еще в прошлом году, а в этом году будет уже дефицит средств, поясняет источник «Ведомостей».
Вместе с тем из ГК ОрВД активно увольняется управленческий персонал. По словам одного из собеседников «Ведомостей», свой пост 12 мая покинет директор по ценообразованию корпорации Ксения Костюкова. Кроме того, ушла в отпуск без возврата на рабочее место директор по экономике Мария Голуб.
По уставу госкорпорации освобождение от должности ее руководителя осуществляет глава Росавиации Александр Нерадько, но по согласованию с правительством, говорит президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев. Он связывает антикоррупционную проверку в отношении Моисеенко с неудовлетворительными финансово-экономическими показателями работы предприятия в последнее время.
Ковалев также указывает на наличие конфликта в коллективе, связанного с вводом с 1 мая по 31 августа 2022 г. неполной рабочей недели в корпорации и снижением зарплат на 20% на этот период. При этом месяц с 23 марта в ГК ОрВД по предложению профсоюза действовал эксперимент по четырехдневной рабочей неделе со снижением зарплаты на 10%, чтобы сэкономить расходы, сказал Ковалев «Ведомостям».
По его словам, из-за снижения интенсивности полетов месячный фонд оплаты труда (ФОТ) в госкорпорации сейчас больше, чем она зарабатывает. Например, при нормальной интенсивности полетов ФОТ составляет около 4 млрд руб. в месяц, при ее снижении – 3,7 млрд. А доходы ГК сейчас составляют лишь 2,5-2,7 млрд руб. в месяц, отмечает Ковалев. Всего на начало года в ГК ОрВД работали около 30 000 человек, но за I квартал около 1000 сотрудников уже уволились по программе сокращения персонала, принятой еще в конце прошлого года, сказал Ковалев.
Уход Моисеенко не связан с убытками ГК ОрВД, считает директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, сложившаяся ситуация обусловлена внешними факторами и корпорация никак не могла повлиять на нее за счет своих внутренних резервов. Более того, с точки зрения принятия управленческих решений для отражения этих негативных факторов Моисеенко поступил правильно, считает эксперт.
Он полагает, что уход гендиректора ГК ОрВД связан с весенними мероприятиями в корпорации, которые были направлены на выявление признаков коррупционной деятельности.