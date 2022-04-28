Глава госкорпорации по ОрВД Моисеенко написал заявление об уходе

По его словам, из-за снижения интенсивности полетов месячный фонд оплаты труда (ФОТ) в госкорпорации сейчас больше, чем она зарабатывает. Например, при нормальной интенсивности полетов ФОТ составляет около 4 млрд руб. в месяц, при ее снижении – 3,7 млрд. А доходы ГК сейчас составляют лишь 2,5-2,7 млрд руб. в месяц, отмечает Ковалев. Всего на начало года в ГК ОрВД работали около 30 000 человек, но за I квартал около 1000 сотрудников уже уволились по программе сокращения персонала, принятой еще в конце прошлого года, сказал Ковалев.