Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Курьерские службы просят регионы дать льготы и субсидии

Сейчас субъекты РФ помогают микрозаймами и поручительствами
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС; членами являются «Сбермаркет», «Грузовичкоф», «Доставка гуру» и др.) обратилась к властям регионов с просьбой поддержать бизнес в кризисный период. «Ведомости» ознакомились с письмами, разосланными ассоциацией в мае – июне главам Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской и Тульской областей.

Президент МАКС Александр Митюков пишет, что отечественные транспортно-логистические компании, курьерские службы и логистические подразделения маркетплейсов «испытывают серьезные финансовые и операционные трудности». Увеличилась стоимость содержания автопарка, обслуживания автомобилей, цена комплектующих, что привело к резкому росту издержек. Результатом может стать сокращение рабочих мест, массовые простои и увольнения, а также банкротства компаний и «ликвидация значительной части региональной транспортно-логистической инфраструктуры», говорится в письмах.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных