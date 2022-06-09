Курьерские службы просят регионы дать льготы и субсидии

Президент МАКС Александр Митюков пишет, что отечественные транспортно-логистические компании, курьерские службы и логистические подразделения маркетплейсов «испытывают серьезные финансовые и операционные трудности». Увеличилась стоимость содержания автопарка, обслуживания автомобилей, цена комплектующих, что привело к резкому росту издержек. Результатом может стать сокращение рабочих мест, массовые простои и увольнения, а также банкротства компаний и «ликвидация значительной части региональной транспортно-логистической инфраструктуры», говорится в письмах.