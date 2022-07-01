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Правительство поддержало введение кэшбэка за проезд по платным дорогам летом

Но бесплатный проезд для льготных групп населения потребует обсуждения
Елена Мухаметшина Денис Ильюшенков
Минтранс в письме отмечает, что основной поток туристов путешествует на личных автомобилях с июня по август / Андрей Гордеев / Ведомости

Минтранс поддержал предложение депутатов Госдумы о вводе программы кэшбэка за проезд по платным дорогам в летний период. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо вице-спикеров Госдумы Сергея Неверова, Шолбана Кара-оола (оба – «Единая Россия») и Владислава Даванкова («Новые люди») премьеру Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с документом.

Депутаты в начале июня направляли письмо Мишустину, в нем они предлагали возобновить программу 20%-ного кэшбэка и ввести 100%-ную компенсацию проезда по платным дорогам для пенсионеров, многодетных семей и других незащищенных категорий граждан. Они обосновывали необходимость таких мер ограничениями авиасообщения, ростом цен на билеты и увеличением времени в пути на юг. Росавиация в день начала специальной военной операции на Украине в целях безопасности ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России. В их числе Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Срок ограничения продлевался уже 21 раз. Последний истекает 6 июля. Это привело к росту спроса на железнодорожные перевозки. В частности, как писали «Ведомости» 1 июня, спрос на билеты на поезда в Крым привел к их дефициту, купить их можно было на даты не ранее середины августа.

Программа кэшбэка за оплату проезда по скоростным автотрассам уже действовала в России летом – осенью 2020 г. Тогда пользователям платных дорог возвращали 20% за оплату проезда картой «Мир» либо за пополнение транспондера с помощью нее. Акция действовала с 15 июня по 15 октября, в ней приняло участие около 100 000 человек. Оборот по картам «Мир» за это время составил более 950 млн руб.

Минтранс и госкомпания «Автодор», в управлении которой находится большинство платных дорог в России, поддержали возможность введения кэшбэка, следует из письма. В части компенсации стоимости проезда для социально незащищенных категорий граждан ведомство высказалось более осторожно и предложило рассмотреть возможность последующей компенсации оплаты такого проезда.

В управлении «Автодора» находится 4043 км автодорог, из которых 1905 км – платные. Основные из них – трасса М4 «Дон», через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар ведущая к Черноморскому побережью Кавказа, трасса М11 «Нева» в Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога в Подмосковье, участки трасс М1 «Беларусь» и М3 «Украина», а также строящаяся магистраль М12 до Казани с продлением на Екатеринбург.

Платный обход Одинцова в Подмосковье и участок 15–58-й км М11 управляются частными операторами. Льготы для проезда по платным дорогам в России есть только для рейсовых автобусов и автомобилей со спецсигналами, когда они передвигаются по служебному заданию.

Минтранс в письме отмечает, что основной поток туристов путешествует на личных автомобилях с июня по август, а в эти месяцы программа туристического кэшбэка Ростуризма не действует. Таким образом, возмещение части стоимости поездки на машине будет дополнительным стимулом для туристов в летний период, считают в ведомстве. «Ведомости» направили вопросы в министерство и оператору карт «Мир» – Национальной системе платежных карт.

Представитель «Автодора» сказал «Ведомостям», что госкомпания поддерживает возврат кэшбэка за проезд по платным дорогам. «Подобные программы оказывают положительное влияние на развитие внутреннего автомобильного туризма в России и на поэтапный переход граждан на использование платежной системы «Мир», – отметил он. При этом, когда летом 2020 г., в разгар пандемии, действовала программа кэшбэка и по М4 проехало максимальное количество машин за все время, затруднений движения не наблюдалось, указывает собеседник. «Таким образом, можно сказать, что дороги готовы к подобному сценарию летом 2022 г.», – считает представитель «Автодора».

Неверов в беседе с «Ведомостями» допустил, что может быть применен механизм компенсаций понесенных затрат для социально незащищенных категорий граждан. Он не должен быть бюрократизирован – льготу следует предоставлять оперативно, возможно с использованием портала «Госуслуги», считает вице-спикер.

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает возврат программы кэшбэка «полной бессмыслицей». По его словам, трафик на М4 этим летом и так будет на пике пропускной способности этой магистрали. В 2020 г. программа кэшбэка по карте «Мир» была нужна в том числе для продвижения российской системы платежных карт, но сейчас эта карта уже есть у всех, отмечает эксперт.

Социальные льготы могут иметь какой-то смысл, но в реалиях платных дорог это настолько сложно и дорого администрировать, что инициатива потеряет всякий смысл, говорит Блинкин. Кроме того, те, кто выходит на пенсию в 65 лет и имеет в собственности машину, вряд ли относятся к первоочередной категории получателей соцподдержки, считает эксперт. «Мой ответ – «нет» по обеим позициям», – резюмировал он.

В условиях, когда у людей практически нет альтернатив в части того, как добраться на юг, нужно вводить льготы, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Цены на проезд по платным автотрассам кусаются и при расчете стоимости поездки на двоих в Сочи на автомобиле сэкономить в сравнении с перелетом не получается, сетует он. Многим из социально незащищенных групп населения требуется поездка на санаторно-курортное лечение на юг и у них не всегда хорошо с деньгами, говорит Шапарин. Он считает возможным зафиксировать льготу на постоянной основе через Фонд социального страхования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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