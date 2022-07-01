Правительство поддержало введение кэшбэка за проезд по платным дорогам летом

Депутаты в начале июня направляли письмо Мишустину, в нем они предлагали возобновить программу 20%-ного кэшбэка и ввести 100%-ную компенсацию проезда по платным дорогам для пенсионеров, многодетных семей и других незащищенных категорий граждан. Они обосновывали необходимость таких мер ограничениями авиасообщения, ростом цен на билеты и увеличением времени в пути на юг. Росавиация в день начала специальной военной операции на Украине в целях безопасности ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России. В их числе Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Срок ограничения продлевался уже 21 раз. Последний истекает 6 июля. Это привело к росту спроса на железнодорожные перевозки. В частности, как писали «Ведомости» 1 июня, спрос на билеты на поезда в Крым привел к их дефициту, купить их можно было на даты не ранее середины августа.