Правительство поддержало введение кэшбэка за проезд по платным дорогам летом

Правительство поддержало введение кэшбэка за проезд по платным дорогам летомНо бесплатный проезд для льготных групп населения потребует обсуждения
Минтранс поддержал предложение депутатов Госдумы о вводе программы кэшбэка за проезд по платным дорогам в летний период. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо вице-спикеров Госдумы Сергея Неверова, Шолбана Кара-оола (оба – «Единая Россия») и Владислава Даванкова («Новые люди») премьеру Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с документом.
Депутаты в начале июня направляли письмо Мишустину, в нем они предлагали возобновить программу 20%-ного кэшбэка и ввести 100%-ную компенсацию проезда по платным дорогам для пенсионеров, многодетных семей и других незащищенных категорий граждан. Они обосновывали необходимость таких мер ограничениями авиасообщения, ростом цен на билеты и увеличением времени в пути на юг. Росавиация в день начала специальной военной операции на Украине в целях безопасности ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России. В их числе Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Срок ограничения продлевался уже 21 раз. Последний истекает 6 июля. Это привело к росту спроса на железнодорожные перевозки. В частности, как писали «Ведомости» 1 июня, спрос на билеты на поезда в Крым привел к их дефициту, купить их можно было на даты не ранее середины августа.
Программа кэшбэка за оплату проезда по скоростным автотрассам уже действовала в России летом – осенью 2020 г. Тогда пользователям платных дорог возвращали 20% за оплату проезда картой «Мир» либо за пополнение транспондера с помощью нее. Акция действовала с 15 июня по 15 октября, в ней приняло участие около 100 000 человек. Оборот по картам «Мир» за это время составил более 950 млн руб.
Минтранс и госкомпания «Автодор», в управлении которой находится большинство платных дорог в России, поддержали возможность введения кэшбэка, следует из письма. В части компенсации стоимости проезда для социально незащищенных категорий граждан ведомство высказалось более осторожно и предложило рассмотреть возможность последующей компенсации оплаты такого проезда.
В управлении «Автодора» находится 4043 км автодорог, из которых 1905 км – платные. Основные из них – трасса М4 «Дон», через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар ведущая к Черноморскому побережью Кавказа, трасса М11 «Нева» в Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога в Подмосковье, участки трасс М1 «Беларусь» и М3 «Украина», а также строящаяся магистраль М12 до Казани с продлением на Екатеринбург.
Платный обход Одинцова в Подмосковье и участок 15–58-й км М11 управляются частными операторами. Льготы для проезда по платным дорогам в России есть только для рейсовых автобусов и автомобилей со спецсигналами, когда они передвигаются по служебному заданию.
Минтранс в письме отмечает, что основной поток туристов путешествует на личных автомобилях с июня по август, а в эти месяцы программа туристического кэшбэка Ростуризма не действует. Таким образом, возмещение части стоимости поездки на машине будет дополнительным стимулом для туристов в летний период, считают в ведомстве. «Ведомости» направили вопросы в министерство и оператору карт «Мир» – Национальной системе платежных карт.
Представитель «Автодора» сказал «Ведомостям», что госкомпания поддерживает возврат кэшбэка за проезд по платным дорогам. «Подобные программы оказывают положительное влияние на развитие внутреннего автомобильного туризма в России и на поэтапный переход граждан на использование платежной системы «Мир», – отметил он. При этом, когда летом 2020 г., в разгар пандемии, действовала программа кэшбэка и по М4 проехало максимальное количество машин за все время, затруднений движения не наблюдалось, указывает собеседник. «Таким образом, можно сказать, что дороги готовы к подобному сценарию летом 2022 г.», – считает представитель «Автодора».
Неверов в беседе с «Ведомостями» допустил, что может быть применен механизм компенсаций понесенных затрат для социально незащищенных категорий граждан. Он не должен быть бюрократизирован – льготу следует предоставлять оперативно, возможно с использованием портала «Госуслуги», считает вице-спикер.
Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает возврат программы кэшбэка «полной бессмыслицей». По его словам, трафик на М4 этим летом и так будет на пике пропускной способности этой магистрали. В 2020 г. программа кэшбэка по карте «Мир» была нужна в том числе для продвижения российской системы платежных карт, но сейчас эта карта уже есть у всех, отмечает эксперт.
Социальные льготы могут иметь какой-то смысл, но в реалиях платных дорог это настолько сложно и дорого администрировать, что инициатива потеряет всякий смысл, говорит Блинкин. Кроме того, те, кто выходит на пенсию в 65 лет и имеет в собственности машину, вряд ли относятся к первоочередной категории получателей соцподдержки, считает эксперт. «Мой ответ – «нет» по обеим позициям», – резюмировал он.
В условиях, когда у людей практически нет альтернатив в части того, как добраться на юг, нужно вводить льготы, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Цены на проезд по платным автотрассам кусаются и при расчете стоимости поездки на двоих в Сочи на автомобиле сэкономить в сравнении с перелетом не получается, сетует он. Многим из социально незащищенных групп населения требуется поездка на санаторно-курортное лечение на юг и у них не всегда хорошо с деньгами, говорит Шапарин. Он считает возможным зафиксировать льготу на постоянной основе через Фонд социального страхования.