В правительстве обсуждают открытие новых коридоров для экспорта удобрений

В правительстве обсуждают открытие новых коридоров для экспорта удобренийУвеличение пунктов пропуска в России может компенсировать закрытие портов Прибалтики
Правительство по просьбе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) прорабатывает возможность увеличения числа пунктов пропуска через госграницу для расширения экспорта удобрений, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях и федеральный чиновник.
РАПУ ранее просила разрешить вывоз удобрений через порты Темрюк и Кавказ в Краснодарском крае, говорит один из собеседников «Ведомостей». В перечень РАПУ, по его словам, вошел и порт Находка в Приморье, а также 20 железнодорожных и 10 автомобильных пунктов пропуска. По словам другого собеседника, проработать вопрос расширения числа пунктов пропуска для экспорта удобрений в конце июня 2022 г. поручал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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