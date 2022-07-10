В правительстве обсуждают открытие новых коридоров для экспорта удобрений

РАПУ ранее просила разрешить вывоз удобрений через порты Темрюк и Кавказ в Краснодарском крае, говорит один из собеседников «Ведомостей». В перечень РАПУ, по его словам, вошел и порт Находка в Приморье, а также 20 железнодорожных и 10 автомобильных пунктов пропуска. По словам другого собеседника, проработать вопрос расширения числа пунктов пропуска для экспорта удобрений в конце июня 2022 г. поручал первый вице-премьер Андрей Белоусов.