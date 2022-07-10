Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

В правительстве обсуждают открытие новых коридоров для экспорта удобрений

Увеличение пунктов пропуска в России может компенсировать закрытие портов Прибалтики
Василий Милькин Александр Волобуев Ксения Потаева
Производители удобрений очень хотят, чтобы порт Кавказ (на фото) заменил им экспортные терминалы Литвы и Латвии / Виталий Тимкив / ТАСС

Правительство по просьбе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) прорабатывает возможность увеличения числа пунктов пропуска через госграницу для расширения экспорта удобрений, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях и федеральный чиновник.

РАПУ ранее просила разрешить вывоз удобрений через порты Темрюк и Кавказ в Краснодарском крае, говорит один из собеседников «Ведомостей». В перечень РАПУ, по его словам, вошел и порт Находка в Приморье, а также 20 железнодорожных и 10 автомобильных пунктов пропуска. По словам другого собеседника, проработать вопрос расширения числа пунктов пропуска для экспорта удобрений в конце июня 2022 г. поручал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных