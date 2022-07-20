Полеты за рубеж станут наградой за авиарейсы по России

Полеты за рубеж станут наградой за авиарейсы по РоссииРосавиация изменила правила выдачи допусков на международные маршруты
Межведомственная комиссия при Росавиации изменила алгоритм временной передачи допуска к международным рейсам от одного перевозчика к другому. Теперь будет учитываться объем внутрироссийских перевозок компаний-претендентов, сообщила пресс-служба авиарегулятора.
«Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», – заявили в пресс-службе. Это решение принято, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 г. не менее 100 млн пассажиров, уточняется в сообщении Росавиации.
Временный алгоритм разработали для повышения транспортной доступности и мобильности россиян в период действия санкций. Он будет действовать до отмены ограничений в отношении России, сообщает Росавиация.
Предыдущий алгоритм подачи заявок на международные направления был принят в марте 2022 г. и обновлен в апреле. Он учитывал информацию об общем количестве воздушных судов (ВС) у авиакомпании, о числе ее самолетов в российском реестре и в собственности у отечественных физических и юридических лиц. Также принимались во внимание регулярность полетов в январе 2022 г., декабре и ноябре 2021 г., количество эксплуатируемых внутренних маршрутов на предшествующей неделе, общее число предостережений и предписаний, полученных авиакомпанией.
Сейчас перевозчики продолжат предоставлять эти данные, но первоочередным критерием для принятия решения по допускам станет объем перевозок по внутренним линиям, следует из данных Росавиации.
Резкое снижение пассажиропотока российских авиакомпаний началось после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. Тогда недружественные страны (ЕС, США, Канада и их сателлиты) закрыли свое небо для российских перевозчиков. Отечественные авиавласти ответили зеркальными ограничениями. Кроме того, с начала СВО из соображений безопасности закрыты 11 аэропортов юга России.
В январе – феврале 2022 г. пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 38% в годовом выражении – до 14,6 млн человек. Но в марте – мае 2022 г. этот показатель снизился на 15% до 17 млн человек. Всего за пять месяцев российские авиакомпании перевезли 31,6 млн человек, сообщала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Это на 4,2% ниже, чем в тот же период годом ранее.
Схожие данные приводил «Ведомостям» и Минтранс. По данным ведомства, около 75% перевозок пришлось на крупнейшие российские авиакомпании – группу «Аэрофлот», куда кроме одноименной компании входят «Россия» и «Победа», а также S7, «Уральские авиалинии» и «Ютэйр».
31 марта Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения поручил выделить авиакомпаниям 100 млрд руб. субсидий на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Это должно способствовать выполнению перевозчиками плана правительства по перевозке в 2022 г. 90 млн пассажиров внутри страны и еще 10 млн – на международных направлениях. В 2021 г. российские авиакомпании перевезли 111 млн человек, из них 87,5 млн – внутри страны.
Росавиация уже распределила субсидии между перевозчиками, половина из них достанется «Аэрофлоту». Выплаты авиакомпаниям начнутся уже в июле, но для этого необходимо выполнять прогнозные показатели по перевозкам, отмечал регулятор. В случае недостижения перевозчиком 80% от заявленного показателя внутренних перевозок «субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет», следует из постановления правительства, в котором были утверждены правила предоставления средств. Если этот объем не выполнит авиакомпания, входящая в группу, но остальные перевозчики достигнут нужного объема, субсидия сохраняется.
Данные об перевозках авиапассажиров за первое полугодие Росавиация не публиковала. Но глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что снижение этого показателя составило 9% в годовом выражении. Таким образом, отечественные авиакомпании перевезли за этот период около 40 млн человек.
По данным Росавиации на 20 июля, для выполнения плана по перевозкам внутри страны отечественные авиаперевозчики продолжают рекламные распродажи и ведут работу по расширению географии полетов. По мнению ведомства, принятые авиакомпаниями меры позволят выполнить целевые показатели по перевозкам в июле 2022 г.
Источник «Ведомостей», близкий к авиарегулятору, поясняет, что изменение правил допуска эксплуатантов на международные направления призвано максимально стимулировать полеты внутри страны для выполнения авиакомпаниями заявленных планов и получения субсидий. Собеседник признает, что сейчас достичь этих целей очень сложно, в особенности из-за сохраняющихся ограничений на полеты в южные аэропорты.
Представитель «Уральских авиалиний» от комментариев отказался. В Росавиации и других авиакомпаниях на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает новую схему получения допуска на полеты за границу «более справедливой», чем предыдущую. «Международные перевозки всегда были более доходными, логично поддерживать тех, кто активно развивает внутреннюю маршрутную сеть», – говорит эксперт. Он полагает, что новые правила нельзя назвать стимулирующими, это «бонус для тех авиакомпаний, которые активно летают по России». Приоритет в этом, по мнению Гусарова, получат крупные компании – группа «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Ютэйр».
Эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что новая мера допуска к международным перевозкам по своей сути призвана стимулировать рост внутренних. Но, по мнению эксперта, такой подход не учитывает специфику каждой авиакомпании и не поспособствует увеличению доли перевозок по стране. Борисов отмечает, что необходимости перераспределять пассажиропоток нет, так как авиакомпании уже направили возможные провозные мощности на внутренний рынок. «Нужно помнить, что объем международного авиасообщения в 10 млн пассажиров тоже нужно выполнить», – подчеркивает он. Эксперт добавляет, что принятые меры будут способствовать доминированию крупных авиакомпаний, что создаст проблемы в конкуренции.