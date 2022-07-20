Полеты за рубеж станут наградой за авиарейсы по России

Предыдущий алгоритм подачи заявок на международные направления был принят в марте 2022 г. и обновлен в апреле. Он учитывал информацию об общем количестве воздушных судов (ВС) у авиакомпании, о числе ее самолетов в российском реестре и в собственности у отечественных физических и юридических лиц. Также принимались во внимание регулярность полетов в январе 2022 г., декабре и ноябре 2021 г., количество эксплуатируемых внутренних маршрутов на предшествующей неделе, общее число предостережений и предписаний, полученных авиакомпанией.