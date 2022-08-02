В России впервые с февраля начала восстанавливаться погрузка на сети РЖД

В России впервые с февраля начала восстанавливаться погрузка на сети РЖДНо во второй половине года падение может усилиться по большинству категорий грузов
Падение погрузки на сети РЖД в июле 2022 г. к аналогичному месяцу прошлого года составило 5,5%, следует из данных компании от 1 августа. Это на 1 п. п. меньше, чем в июне, когда погрузка снизилась на 6,5% год к году. При этом впервые с февраля 2022 г., когда погрузка последовательно снижалась, в России зафиксировано слабое восстановление грузоперевозок по железной дороге.
За июль на сети РЖД было погружено 102,1 млн т против 100 млн т в июне. «Это все еще ниже, чем годом ранее, но отставание сократилось», – сообщила РЖД в своем Telegram-канале. Основная причина падения погрузки, как поясняет монополия, заключается в прекращении перевозок в направлении Украины и снижении экспортных потоков в западном направлении.
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