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В России впервые с февраля начала восстанавливаться погрузка на сети РЖД

Но во второй половине года падение может усилиться по большинству категорий грузов
Ксения Потаева
Падение погрузки угля к концу года может возобновиться / Андрей Гордеев / Ведомости

Падение погрузки на сети РЖД в июле 2022 г. к аналогичному месяцу прошлого года составило 5,5%, следует из данных компании от 1 августа. Это на 1 п. п. меньше, чем в июне, когда погрузка снизилась на 6,5% год к году. При этом впервые с февраля 2022 г., когда погрузка последовательно снижалась, в России зафиксировано слабое восстановление грузоперевозок по железной дороге.

За июль на сети РЖД было погружено 102,1 млн т против 100 млн т в июне. «Это все еще ниже, чем годом ранее, но отставание сократилось», – сообщила РЖД в своем Telegram-канале. Основная причина падения погрузки, как поясняет монополия, заключается в прекращении перевозок в направлении Украины и снижении экспортных потоков в западном направлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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